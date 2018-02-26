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Na Avenida Princesa Isabel

Engavetamento deixa o trânsito lento no Centro de Vitória

As colisões foram por volta de 10h, na Avenida Princesa Isabel, próximo a um posto de gasolina, no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 13:41

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 13:41

Um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio está deixando o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (26). As colisões aconteceram  por volta de 10h, na Avenida Princesa Isabel, próximo a um posto de gasolina, no Centro de Vitória.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, os veículos foram removidos para a faixa 2 e o trânsito está fluindo normalmente pela outra faixa. Uma equipe da Guarda está no local atendendo a ocorrência e não houve registro de feridos. Ainda não há previsão para a liberação total da via.
 

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