Engavetamento deixa o trânsito lento no Centro de Vitória

Um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio está deixando o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (26). As colisões aconteceram por volta de 10h, na Avenida Princesa Isabel, próximo a um posto de gasolina, no Centro de Vitória.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, os veículos foram removidos para a faixa 2 e o trânsito está fluindo normalmente pela outra faixa. Uma equipe da Guarda está no local atendendo a ocorrência e não houve registro de feridos. Ainda não há previsão para a liberação total da via.