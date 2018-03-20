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Avenida Dante Michelini

Engavetamento deixa o trânsito lento em Vitória

O acidente foi na Avenida Dante Michelini, em Vitória, no sentido Serra

Publicado em 20 de Março de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 15:03
Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou o trânsito lento e intenso no final da manhã desta terça-feira (20). O acidente foi por volta de 10h30, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, no sentido Serra. O trânsito foi liberado por volta de 12h.
O trânsito se estendeu desde a Praça dos Namorados até o local da colisão, um pouco antes do Clube dos Oficiais. Um dos veículos é uma caminhonete que transportava alguns objetos. Com a colisão, a traseira do veículo ficou destruída e a carga caiu na pista.
A Polícia Militar informou que duas pessoas tiveram ferimentos sem gravidades e foram socorridas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).
 

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