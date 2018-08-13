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BR 101

Engavetamento deixa motorista de caminhão ferido no Contorno

Um Fiat Uno, um Siena e um caminhão colidiram na altura do quilômetro 289 da BR 101, em Cariacica, na Rodovia do Contorno

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 13:40
Um Fiat Uno, um Siena e um caminhão colidiram na altura do quilômetro 289 da BR 101, em Cariacica, na Rodovia do Contorno, na manhã desta segunda-feira (13) Crédito: Áureo Teixeira Junior
Um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (13). Um Fiat Uno, um Siena e um caminhão colidiram na altura do quilômetro 289 da BR 101, em Cariacica, na Rodovia do Contorno.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, o motorista do caminhão foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Um guincho, uma equipe de sinalização e ambulâncias da própria concessionária, foram acionados para o atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada.
No momento, o trecho está com interdição da faixa 2, no sentido Sul, e da faixa 1, no sentido Norte.
 

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