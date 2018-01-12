Engavetamento deixa feridos na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um engavetamento envolvendo três carretas próximo a Lippaus Distribuidora, no quilômetro 294,8, no sentido Norte da Rodovia do Contorno, em Cariacica, deixou dois feridos e causou lentidão no trânsito no final da manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, os dois motoristas feridos foram socorridos por ambulâncias da própria concessionária e encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Equipes da Eco 101 sinalizaram o local e o tráfego foi desviado para a faixa 1.