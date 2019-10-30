Encontrado corpo de turista que havia desparecido no mar de Guarapari

Paulo Henrique Amaral, de 18 anos, foi encontrado por um pescador no mar da praia de Piúma Crédito: Reprodução

Foi encontrado o corpo do turista mineiro Paulo Henrique Amaral, de 18 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (26), depois de entrar no mar da Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi um pescador quem avistou um corpo no mar de Piúma e acionou o Ciodes na manhã desta quarta-feira (30).

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Ainda segundo os bombeiros, o pescador afirmou que, já em alto mar, viu o corpo de um homem boiando na água, o recolheu e levou na embarcação até a praia. Lá, por volta das 8h desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local e o pai do rapaz foi quem fez o reconhecimento e confirmou que se tratava de Paulo Henrique por reconhecer a bermuda que o jovem vestia.

JOVEM PASSAVA FÉRIAS EM GUARAPARI

O jovem turista estava em Guarapari, de férias com a família, eles são da cidade de Esmeralda, em Minas Gerais. Durante um passeio, escorregou de cima de uma pedra, caiu no mar e desapareceu. No mesmo dia as buscas começaram, mas o rapaz não foi encontrado. Depois disso, os bombeiros fizeram um trabalho de observação.