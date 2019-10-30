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Quatro dias de busca

Encontrado corpo de turista que havia desparecido no mar de Guarapari

O corpo do turista mineiro Paulo Henrique Amaral, de 18 anos, foi encontrado por um pescador no mar da praia de Piúma na manhã desta quarta-feira (30). Ele estava desaparecido após escorregar de uma pedra e cair na água, na Praia do Morro, em Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 13:25

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 13:25

Paulo Henrique Amaral, de 18 anos, foi encontrado por um pescador no mar da praia de Piúma Crédito: Reprodução
Foi encontrado o corpo do turista mineiro Paulo Henrique Amaral, de 18 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (26), depois de entrar no mar da Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi um pescador quem avistou um corpo no mar de Piúma e acionou o Ciodes na manhã desta quarta-feira (30).

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Ainda segundo os bombeiros, o pescador afirmou que, já em alto mar, viu o corpo de um homem boiando na água, o recolheu e levou na embarcação até a praia. Lá, por volta das 8h desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local e o pai do rapaz foi quem fez o reconhecimento e confirmou que se tratava de Paulo Henrique por reconhecer a bermuda que o jovem vestia.
JOVEM PASSAVA FÉRIAS EM GUARAPARI
O jovem turista estava em Guarapari, de férias com a família, eles são da cidade de Esmeralda, em Minas Gerais. Durante um passeio, escorregou de cima de uma pedra, caiu no mar e desapareceu. No mesmo dia as buscas começaram, mas o rapaz não foi encontrado. Depois disso, os bombeiros fizeram um trabalho de observação.
Nesta quarta-feira, a vítima foi encontrada pelo pescador a cerca de 6 milhas de distância da Praia do Morro, na praia de Piúma, no Sul do ES. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e será sepultado na cidade de Esmeralda.

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