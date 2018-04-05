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Morada do Sol

Encontrado corpo de banhista que desapareceu no mar em Vila Velha

Corpo foi encontrado em alto-mar; pescador viu e o levou até a praia da Ponta da Fruta

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 21:38
Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Fábio Botacin
O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quarta-feira (4) em alto-mar, em Vila Velha. Ele havia desaparecido após entrar na praia na altura de Morada do Sol, na noite da última sexta-feira (30). O nome não foi divulgado.
Segundo informação divulgada pelo Corpo de Bombeiros - que realizou buscas para encontrar o homem - o corpo foi avistado por um pescador que o conduziu até Ponta da Fruta, em Vila Velha.
O Corpo de Bombeiros informou, também, que a vítima teria entrado na água por volta de 23 horas, quando o mar estava agitado, e não conseguiu sair.

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