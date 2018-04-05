Encontrado corpo de banhista que desapareceu no mar em Vila Velha

O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quarta-feira (4) em alto-mar, em Vila Velha. Ele havia desaparecido após entrar na praia na altura de Morada do Sol, na noite da última sexta-feira (30). O nome não foi divulgado.
Segundo informação divulgada pelo Corpo de Bombeiros - que realizou buscas para encontrar o homem - o corpo foi avistado por um pescador que o conduziu até Ponta da Fruta, em Vila Velha.
O Corpo de Bombeiros informou, também, que a vítima teria entrado na água por volta de 23 horas, quando o mar estava agitado, e não conseguiu sair.