Empresas investigadas por fraude têm obras importantes no ES

Obras na Leste-Oeste, em Cariacica: um dos contratos com empresa citada na operação diz respeito à rodovia Crédito: Marcelo Prest

As empresas investigadas como suspeitas de terem fraudado licitações do Estado possuem contratos assinados, desde 2010, que totalizam pelo menos R$ 145 milhões. As informações estão no site do Tribunal de Contas do Estado (TCE), mas o valor pode ser maior, uma vez que tratam-se somente de contratos que já foram cadastrados.

Mais da metade deste valor corresponde a contratos firmados com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). Só com a Connect Construções e Incorporações Ltda o montante chega a R$ 57,2 milhões. Na mesma secretaria ainda há contratos com a Serrabetume Engenharia Ltda, que superam R$ 30 milhões.

No Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER) o maior volume é com a Serrabetume Engenharia Ltda, num total de R$ 54,8 milhões. Há ainda outros com a Construtora Terrabrasil Ltda, no valor de R$ 3,2 milhões.

As mesmas empresas também firmaram contratos com diversas prefeituras em todo o Estado. De acordo com o promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES, Vitor Anhoque Cavalcanti, somente uma das empresas já embolsou, por etapas de contratos já concluídas, pelo menos R$ 40 milhões.

O superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, estima que o prejuízo causado aos cofres públicos no tipo de cartel que estão investigando no Estado, pode chegar a 20% do valor dos contratos. Isto representaria pelo menos um prejuízo de R$ 30 milhões.

Tratam-se de contratos de infraestrutura importantes, dentre eles estão obras que já enfrentam atraso para serem concluídas, como o Corredor Leste-Oeste e as obras da Rodovia José Sete. Há obras com atraso de 477 dias.

Há vários projetos do interior e alguns deles envolvem recursos do Caminhos do Campo, destinados a estradas no interior do Estado, como as obras que estão sendo realizadas em Conceição do Castelo.

Segundo o promotor, a investigação vai ainda avaliar se há participação de outras empresas no esquema, até mesmo em outros órgãos. Vai checar também se há a participação de outros servidores públicos nas fraudes. No caso do servidor da Seag há fortes indícios de sua participação, explicou.

ALGUNS CONTRATOS DAS EMPRESAS COM O ESTADO

Obras

Empresas

Connect Construções e Incorporações Ltda

Com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), possui contratos, desde 2010, no valor de R$ 57,2 milhões. Entre eles estão:

Obras em Viana no trecho Jucu-Araçatiba

Obras em Cachoeiro, no trecho Rodovia do Frade- Santa Izabel

Obras em Itaguaçu no entroncamento da ES 164

Obras em Itarana no entroncamento da ES 261

Obras em Vargem Alta na estação de Soturno, próximo ao entorno da ES 164

Obras em João Neiva no trecho Barra do Triunfo  Demétrio Ribeiro

Obras em Iconha, entroncamento ES 375

Obras em Conceição do Castelo, uma obra do Caminhos do Campo em São José da Bela vista

Obras em Afonso Cláudio no trecho Sítio Capiau  Distrito de São Francisco

Construtora Terrabrasil Ltda

Com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER) ela possui R$ 3,2 milhões em contratos.

Obras em São Mateus de implantação e pavimentação, terraplenagem e sinalização do acesso ao Ceunes/Ifes

Serrabetume Engenharia Ltda

Com a Seag ela possui contratos que superam os R$ 30 milhões

Obras em Dores do Rio Preto em Patrimônio da Penha

Obras em Montanha

da sede à são Cristóvão

Obras em Vila

Valério no entroncamento ES 358

Obras em Viana

trecho Jucu-Araçatiba

Possui outros contratos com o DER:

Obras em Cariacica

da ES 080, Rodovia

José Sette

Obras em Jaguaré

na Rodovia ES 430, entrada para a BR 101

Obras em Guarapari na Rodovia Jones dos Santos Neves

Obras em Cariacica

no Corredor Urbano Rodovia Leste-Oeste