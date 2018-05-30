Empresas de abate de porco e frango dispensam funcionários no ES

Abate de porcos é prejudicado no ES Crédito: Divulgação

Empresas que trabalham com o abate de animais, como frango, porco e boi, localizadas no Sul do Espírito Santo, estão com as atividades prejudicadas por causa da greve dos caminhoneiros. Como as atividades estão paralisadas há nove dias, alguns funcionários foram dispensados por falta de trabalho.

O pátio de uma empresa de Atílio Vivácqua, que faz o abate de porcos e bois, está cheia de caminhões carregados que não conseguem seguir viagem. O gerente de Recursos Humanos da empresa, Ronalson Vargas, informou que os caminhoneiros não conseguem retornar para a garagem por estarem presos nos bloqueios.

"Existem caminhões presos na empresa que precisam sair, outros parados nas estradas. Tem caminhão nosso preso no Norte do Estado, em Vitória e na região Serrana", comentou.

De acordo com Ronalson Vargas, os animais chegam e são abatidos dentro da normalidade. O problema é que, como os caminhões já estão cheios, não é possível dar continuidade à logística de produção.

"Se a greve dos caminhoneiros continuar até quarta-feira (30), 600 funcionários do setor de industrialização vão ter folgas forçadas", afirmou.

Além da unidade de Atílio, a empresa tem a filial de Cachoeiro de Itapemirim, onde 200 funcionários já estão de folga.

"A empresa tem cerca de três mil animais em duas fazendas. Não há como pensar nessa situação persistir por mais uma semana. Esta impensável, reforçou Ronalson, que contou que os prejuízos da empresa ainda são calculados pelos proprietários.

PREJUÍZOS TAMBÉM EM CASTELO