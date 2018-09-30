Empresários reclamam de tratamento desigual

Enquanto o poder público se reserva o direito de funcionar livremente sem o alvará do Corpo de Bombeiros, entre os empresários a história é outra. Para nós, não é nem uma cobrança, é uma exigência. Precisamos do alvará para abrir e temos que renovar todos os anos. É igual IPTU, todo ano a gente paga para renovar o alvará, afirma Cezar Wagner Pinto, superintendente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades).
As renovações anuais requisitadas para o funcionamento pesam no bolso dos donos de empresas. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, as exigências são muitas.
É bastante caro. Qualquer ajuste é um custo considerável, sobretudo para aqueles hotéis de menor porte, que têm que seguir as mesmas regras dos maiores, explica.
IMPORTÂNCIA
Guimarães esclarece que as exigências, cobradas de forma muito firme pelo Corpo de Bombeiros, são muito importantes pois previnem que tragédias aconteçam.
A gente não reclama das exigências. A hotelaria se sente até muito respaldada em função de ser muito cobrada. Mas o fato de os prédios do poder público estarem irregulares nos assusta diz.
Cezar Wagner Pinto explica que não existe nem a possibilidade de uma empresa abrir sem antes conseguir a autorização que garante que o local é seguro em caso de incêndio. Muitas vezes esse processo pode ser demorado.
Temos casos de empresas novas que vêm para o Estado e demoram meses para começar a funcionar porque não foram liberados alguns alvarás específicos, mesmo que elas tenham cumprido as exigências, conta.
Para o superintendente do Sincades, as consequências de não ter o documento são muito diferentes dependendo se o setor é público ou privado. Se fôssemos nós (sem alvará dos bombeiros), estaríamos fechados há muito tempo, afirma.
O presidente da ABIH-ES fala que a própria sociedade exige muito dos hotéis e de outras empresas quanto às medidas de prevenção de incêndio e pânico.
As operadoras de turismo e os sites que agregam ofertas de quartos de hotéis, por exemplo, exigem que, no momento do cadastro, o dono do hotel apresente certificado de que tem o alvará do Corpo de Bombeiros em dia.
Até quando participam de concorrências públicas, o próprio governo exige dos hotéis que estejam com a documentação em dia. Quando um hotel participa de licitação pública para prestar serviço para algum governo ou prefeitura, por exemplo, um dos documentos exigidos é o alvará de funcionamento, que só pode ser emitido se o hotel estiver quite com o Corpo de Bombeiros, pondera.
NA RUA
Nos comércios de rua, a situação não é diferente. A presidente da Associação de Comerciantes da Glória, em Vila Velha, Amel Aboul diz que não se surpreende com o fato de o poder público descumprir uma exigência que faz ao setor privado.
Se eu deixar um dia de pagar e de fazer o alvará, no outro dia eles estão aqui me cobrando, diz.
Ela explica que cada lojista tem que chamar o Corpo de Bombeiros para que seja feita, anualmente, uma vistoria no local. Caso o empresário não faça, as consequências podem ser graves.
Se eu não chamar o bombeiro e o fiscal aparecer, eu sou multada e posso até ter a loja fechada, diz.
OPINIÃO DA GAZETA
Descaso e desleixo
A burocracia brasileira, ao que se constata, tem mesmo suas preferências pela iniciativa privada. Empresas não podem nem sequer sair do papel sem que reúnam ainda mais papelada carimbada, o alvará dos Bombeiros entre essas exigências. O mesmo não vale para os prédios públicos de Vitória, que quase na totalidade funcionam de forma irregular. É de uma ironia ímpar! Nem mesmo o prédio onde funciona o órgão municipal que emite alvarás de funcionamento (para obtê-los, o alvará do Corpo de Bombeiros tem que ser apresentado) possui o documento. O próprio Estado que cobra, multa e proíbe é o Estado incapaz de seguir suas próprias regras. Por se tratar de uma vistoria importante para a segurança de quem trabalha ou transita nesses prédios, a denúncia é ainda mais grave. É um exemplo claro do descaso e do desleixo do poder público, uma omissão que coloca vidas em risco, diariamente.