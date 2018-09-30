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Risco de incêndio

Empresários reclamam de tratamento desigual

Renovações anuais pesam no bolso dos donos de empresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 01:18

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 01:18

O Hospital São Lucas também está em situação irregular por não possuir alvará do Corpo dos Bombeiros Crédito: Divulgação/OAB
Enquanto o poder público se reserva o direito de funcionar livremente sem o alvará do Corpo de Bombeiros, entre os empresários a história é outra. Para nós, não é nem uma cobrança, é uma exigência. Precisamos do alvará para abrir e temos que renovar todos os anos. É igual IPTU, todo ano a gente paga para renovar o alvará, afirma Cezar Wagner Pinto, superintendente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades).
As renovações anuais requisitadas para o funcionamento pesam no bolso dos donos de empresas. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, as exigências são muitas.
É bastante caro. Qualquer ajuste é um custo considerável, sobretudo para aqueles hotéis de menor porte, que têm que seguir as mesmas regras dos maiores, explica.
IMPORTÂNCIA
Guimarães esclarece que as exigências, cobradas de forma muito firme pelo Corpo de Bombeiros, são muito importantes pois previnem que tragédias aconteçam.
A gente não reclama das exigências. A hotelaria se sente até muito respaldada em função de ser muito cobrada. Mas o fato de os prédios do poder público estarem irregulares nos assusta diz.
Cezar Wagner Pinto explica que não existe nem a possibilidade de uma empresa abrir sem antes conseguir a autorização que garante que o local é seguro em caso de incêndio. Muitas vezes esse processo pode ser demorado.
Temos casos de empresas novas que vêm para o Estado e demoram meses para começar a funcionar porque não foram liberados alguns alvarás específicos, mesmo que elas tenham cumprido as exigências, conta.
Para o superintendente do Sincades, as consequências de não ter o documento são muito diferentes dependendo se o setor é público ou privado. Se fôssemos nós (sem alvará dos bombeiros), estaríamos fechados há muito tempo, afirma.
O presidente da ABIH-ES fala que a própria sociedade exige muito dos hotéis e de outras empresas quanto às medidas de prevenção de incêndio e pânico.
As operadoras de turismo e os sites que agregam ofertas de quartos de hotéis, por exemplo, exigem que, no momento do cadastro, o dono do hotel apresente certificado de que tem o alvará do Corpo de Bombeiros em dia.
Até quando participam de concorrências públicas, o próprio governo exige dos hotéis que estejam com a documentação em dia. Quando um hotel participa de licitação pública para prestar serviço para algum governo ou prefeitura, por exemplo, um dos documentos exigidos é o alvará de funcionamento, que só pode ser emitido se o hotel estiver quite com o Corpo de Bombeiros, pondera.
NA RUA
Nos comércios de rua, a situação não é diferente. A presidente da Associação de Comerciantes da Glória, em Vila Velha, Amel Aboul diz que não se surpreende com o fato de o poder público descumprir uma exigência que faz ao setor privado.
Se eu deixar um dia de pagar e de fazer o alvará, no outro dia eles estão aqui me cobrando, diz.
Ela explica que cada lojista tem que chamar o Corpo de Bombeiros para que seja feita, anualmente, uma vistoria no local. Caso o empresário não faça, as consequências podem ser graves.
Se eu não chamar o bombeiro e o fiscal aparecer, eu sou multada e posso até ter a loja fechada, diz.
OPINIÃO DA GAZETA
Descaso e desleixo
A burocracia brasileira, ao que se constata, tem mesmo suas preferências pela iniciativa privada. Empresas não podem nem sequer sair do papel sem que reúnam ainda mais papelada carimbada, o alvará dos Bombeiros entre essas exigências. O mesmo não vale para os prédios públicos de Vitória, que quase na totalidade funcionam de forma irregular. É de uma ironia ímpar! Nem mesmo o prédio onde funciona o órgão municipal que emite alvarás de funcionamento (para obtê-los, o alvará do Corpo de Bombeiros tem que ser apresentado) possui o documento. O próprio Estado que cobra, multa e proíbe é o Estado incapaz de seguir suas próprias regras. Por se tratar de uma vistoria importante para a segurança de quem trabalha ou transita nesses prédios, a denúncia é ainda mais grave. É um exemplo claro do descaso e do desleixo do poder público, uma omissão que coloca vidas em risco, diariamente.

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