Empresário preso no ES desviava medicamentos oncológicos via Correios

Organização criminosa desviava medicamentos de alto custo de órgãos públicos e revendia os remédios para hospitais e clínicas Crédito: Divulgação/MP-SP

O capixaba preso na manhã desta quarta-feira (31) acusado de participar de uma organização criminosa que desviava medicamentos de alto custo de órgãos públicos utilizava os Correios para transporte das caixas que eram revendidas para hospitais e clínicas. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o empresário Kildren Batista Rodrigues foi preso no apartamento em que morava, no bairro Maria das Graças, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. No local também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Ainda de acordo com o Gaeco, Kildren é sócio da empresa Nutriclin e tem vínculo empregatício com diversas entidades públicas e privadas da área de saúde.

De acordo com a acusação, os medicamentos seriam desviados do Centro de Oncologia de Colatina (Ceonco). Além do capixaba, outras oito pessoas foram presas em São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Também foram realizados 16 mandados de busca e apreensão. Por revender os medicamentos roubados, o grupo conseguiu arrecadar R$ 16,5 milhões entre setembro de 2014 e maio de 2016. Paralelamente, estoques das farmácias de alguns hospitais estaduais foram vistoriados. Os acusados vão responder por crime contra a saúde pública e organização criminosa.

A prisão de Kildren Batista Rodrigues faz parte do Operação Medlecy 2, que desmantelou uma organização criminosa que desviava medicamentos de alto custo de órgãos públicos e revendia os remédios para hospitais e clínicas. A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e pela Corregedoria Geral da Administração, do Governo do Estado de São Paulo.

SEGUNDA FASE

A Medlecy 2 é um desdobramento das investigações iniciadas em abril de 2015, em Bauru, no interior de São Paulo, sobre a atuação de um grupo criminoso. Segundo o Ministério Público de São Paulo, os criminosos conseguiam os medicamentos de alto custo por meio de furto, roubo e desvio de órgãos públicos, para, em seguida, por meio de empresas de fachada, vender esses medicamentos a clínicas e hospitais.

Na primeira fase da operação foram cumpridos 12 mandados de prisão, oito continuam presos. Ao término dessa investigação, que durou cerca de um ano, o Gaeco ofereceu denúncia contra 15 pessoas residentes nas cidades paulistas de Piratininga, Bauru, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Goiânia, por organização criminosa, crime contra a saúde pública e receptação dolosa qualificada.

Segundo o MP-SP, após essa primeira investigação do Gaeco, a Corregedoria-Geral da Administração identificou que as caixas dos medicamentos de alto custo, recuperadas durante a operação, inicialmente tinham sido vendidas à Secretaria de Saúde de São Paulo para o tratamento de câncer. Pelos valores de aquisição, cada caixa custava cerca de R$ 8 mil.