Empresário capixaba morre por H1N1 em São Paulo

Um empresário capixaba morreu por H1N1 na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (11). Antônio Ponso Louzada Júnior, de 58 anos, conhecido como Tony Louzada, estava internado em coma havia 17 dias. Segundo a família, a causa da morte foi confirmada pelo Hospital Ipiranga, na zona Sul de São Paulo, onde o empresário estava internado.

Os familiares não sabem dizer se Tony contraiu a doença no Espírito Santo ou em São Paulo. O irmão dele, o produtor de eventos corporativos Eduardo Louzada, de 53 anos  que mora em São Paulo  relata que, antes de ser internado, Tony viajou várias vezes para lá, pois em época de Copa do Mundo produzia brindes para vender durante o evento esportivo.

Ele mesmo quem fazia e vendia os brindes para vários estados. Nos últimos 30 dias veio e voltou de SP várias vezes. Meu irmão também era proprietário de uma pousada em Guarapari e estava muito bem, trabalhando, antes de passar mal, afirmou Edu ao Gazeta Online.

Edu diz que Tony deu entrada no hospital, mas foi liberado no mesmo dia com suspeita de pneumonia. Um dia depois ele voltou muito pior e precisou ser entubado. Os médicos falavam todo dia que ele não ia voltar e que era pra gente se despedir. Ficamos ouvindo isso por 17 dias, relatou.

Tony foi proprietário por vários anos da Waves Tony, uma loja de surfwear considerada pela família a pioneira do ramo no Espírito Santo. Foi a primeira fábrica de roupas surfwear no Estado. Ele chegou a ter marca própria e vender para o Brasil todo. Era uma figurinha conhecida e apoiou vários campeonatos de surf. Ultimamente estava acompanhando o esporte mais pelas redes sociais e tinha contato com os amigos ainda, disse.

FAMÍLIA AVISOU DA VACINA

A família chegou a avisar Tony várias vezes para que ele tomasse a vacina contra a gripe antes das viagens que estava fazendo. O irmão relatou  com a voz embargada  que o empresário não quis. Ele acredita que isso poderia ter salvo a vida do irmão.

Ele não quis tomar a vacina porque achou que não precisava (pausa, emocionado). Nós o perturbamos para tomar, mas ele disse que voltaria para Vitória no final do mês por algum compromisso e tomaria depois, explicou.

No Espírito Santo, até o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram registrados quatro mortes por H1N1. No total foram 41 casos registrados pela doença. Já em São Paulo, foram registradas 41 mortes de 222 casos notificados por H1N1.

VELÓRIO E ENTERRO

Tony Louzada deixa três filhos. O velório acontece nesta terça-feira (12) no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha, a partir das 11 horas. O enterro está previsto para as 16h30.

O Hospital Ipiranga foi procurado pela reportagem do Gazeta Online para comentar o caso, mas ainda não respondeu. A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa) também foi procurada e declarou apenas que "a notificação é feita no local onde ocorreu óbito".