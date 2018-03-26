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Operação Lama Cirúrgica

Empresa tinha sala oculta com materiais cirúrgicos falsificados

Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) apreendeu objetos em uma sala da Golden Hospitalar

Publicado em 26 de Março de 2018 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 15:47
Durante a 5ª fase da operação Lama Cirúrgica, deflagrada na madrugada desta segunda-feira (26), o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) apreendeu materiais falsificados em uma sala oculta, até então não declarada, da Golden Hospitalar, uma das empresas investigadas por revender a hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória materiais cirúrgicos reutilizados.
De acordo com o Nuroc, com o aprofundamento das investigações, foi identificada a existência da sala, no Edifício Ative, em Laranjeiras, Serra, com suspeitas de materiais ilícitos.
Após o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, foram localizadas na sala diversos instrumentais com indícios de irregularidades, assim como um equipamento médico cirúrgico de origem estrangeira, de procedência ignorada.
"Nessa sala foram descobertos outros materiais que são cópias de materiais importados. A gente tá tratando isso como clone. São materiais fabricados aqui no Brasil, mas que são transformados para aparentarem ser materiais importados e utilizados em procedimentos, inclusive em cirurgias", revelou o secretário de Estado da Segurança Pública, André Gacia.
EQUIPAMENTO COMPRADO NA INTERNET
Na operação também foi apreendido um equipamento médico hospitalar denominado perfurador, de procedência estrangeira, provavelmente da China, com finalidade para cirurgias de ombro, que teria sido adquirido na internet, e possivelmente importado irregularmente por um dos sócios da empresa.
Com informações de Caique Verli

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