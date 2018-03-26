Empresa tinha sala oculta com materiais cirúrgicos falsificados

Durante a 5ª fase da operação Lama Cirúrgica, deflagrada na madrugada desta segunda-feira (26), o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) apreendeu materiais falsificados em uma sala oculta, até então não declarada, da Golden Hospitalar, uma das empresas investigadas por revender a hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória materiais cirúrgicos reutilizados.

De acordo com o Nuroc, com o aprofundamento das investigações, foi identificada a existência da sala, no Edifício Ative, em Laranjeiras, Serra, com suspeitas de materiais ilícitos.

Após o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, foram localizadas na sala diversos instrumentais com indícios de irregularidades, assim como um equipamento médico cirúrgico de origem estrangeira, de procedência ignorada.

"Nessa sala foram descobertos outros materiais que são cópias de materiais importados. A gente tá tratando isso como clone. São materiais fabricados aqui no Brasil, mas que são transformados para aparentarem ser materiais importados e utilizados em procedimentos, inclusive em cirurgias", revelou o secretário de Estado da Segurança Pública, André Gacia.

EQUIPAMENTO COMPRADO NA INTERNET

Na operação também foi apreendido um equipamento médico hospitalar denominado perfurador, de procedência estrangeira, provavelmente da China, com finalidade para cirurgias de ombro, que teria sido adquirido na internet, e possivelmente importado irregularmente por um dos sócios da empresa.