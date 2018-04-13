Empresa indenizará cliente que teve peças roubadas em estacionamento

Uma mulher deve ser indenizada por ter peças de seu automóvel furtadas dentro do estacionamento de uma empresa privada. A 1ª Vara Cível de Serra determinou que a empresa deve pagar R$ 5 mil por danos morais e mais R$ 9.990 mil por danos materiais. A empresa, contudo, já depositou em juízo a quantia de R$ 6.876 mil. Resta então ser feito o depósito de R$ 3.114 mil. A mulher pagava mensalidade para estacionar o carro no local, que teve perda total após o roubo das peças.

Mulher é indenizada após ter peças de seu carro roubadas Crédito: TJES

De acordo com os autos do processo, a empresa alegou que não tem responsabilidade nenhuma em indenizar a mulher e nega que peças do veículo foram furtadas no estacionamento. A empresa sustentou ainda que, caso peças do carro realmente tenham sido furtada dentro do estacionamento, a culpa seria exclusiva da dono do automóvel, já que a cliente não listou os bens que se encontravam no veículo quando deixou o carro no estacionamento.

Por outro lado, a sentença diz que esse fato não isenta a empresa da responsabilidade de indenizar, pelo fato de que os documentos juntados ao processo relatam tudo o que foi subtraído e são itens que compõem naturalmente o veículo, como rodas e pneus.

Quanto ao paradeiro do veículo, que permanece no estacionamento da empresa, cabe a esta providenciar a sua retirada ou utilizar a sucata da forma que desejar, já que o requerente receberá o valor integral do automóvel.