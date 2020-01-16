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Rua Sete de Setembro

Empresa começa a recolher entulho de prédio que desabou em Vitória

Desabamento aconteceu no Centro, na madrugada de quarta-feira (15), e não deixou feridos. Expectativa é de que o trabalho seja totalmente finalizado até o fim da sexta-feira (17)

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 14:15
Empresa começa a recolher entulho de prédio que desabou no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A limpeza do que restou do prédio que desabou no Centro de Vitória começou a ser feita na manhã desta quinta-feira (16). De acordo com o responsável pela empresa que faz o trabalho, o serviço deve continuar até o início da noite e a expectativa é que seja totalmente finalizado até o fim da sexta-feira (17). O desabamento aconteceu na madrugada de quarta-feira (15) e não deixou feridos.
Desde cedo, uma máquina retroescavadeira faz o trabalho de limpeza. Primeiro, muita madeira usada na estrutura foi retirada e colocada em um caminhão. Depois, a máquina começou a derrubar o que ainda estava de pé.
O responsável pela empresa que está retirando o material disse que a prioridade agora é deixar a Rua Sete de Setembro limpa, sem todo aquele entulho. A máquina deve continuar sendo usada até o início da noite.

DESABAMENTO 

O prédio de dois andares veio abaixo por volta das 5h20, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. Ninguém se feriu. A rua foi interditada porque, segundo a Defesa Civil, ainda há risco de outras paredes do prédio desabarem, mas não há perigo para os imóveis vizinhos. Com informações de Elton Ribeiro, da TV Gazeta

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