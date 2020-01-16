Empresa começa a recolher entulho de prédio que desabou em Vitória

Empresa começa a recolher entulho de prédio que desabou no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A limpeza do que restou do prédio que desabou no Centro de Vitória começou a ser feita na manhã desta quinta-feira (16). De acordo com o responsável pela empresa que faz o trabalho, o serviço deve continuar até o início da noite e a expectativa é que seja totalmente finalizado até o fim da sexta-feira (17). O desabamento aconteceu na madrugada de quarta-feira (15) e não deixou feridos.

Desde cedo, uma máquina retroescavadeira faz o trabalho de limpeza. Primeiro, muita madeira usada na estrutura foi retirada e colocada em um caminhão. Depois, a máquina começou a derrubar o que ainda estava de pé.

O responsável pela empresa que está retirando o material disse que a prioridade agora é deixar a Rua Sete de Setembro limpa, sem todo aquele entulho. A máquina deve continuar sendo usada até o início da noite.

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