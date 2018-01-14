Incêndio

Embarcação pega fogo e afunda no mar de Vila Velha

PM foi acionada para ajudar a controlar o incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 15:20

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 15:20

Fumaça saindo do mar da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Internauta/Gazeta Online
Uma embarcação pegou fogo e afundou na Praia dos Recifes, na Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã deste domingo (14). A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) atende a ocorrência. Um helicóptero da polícia também sobrevoa a região. 
A fumaça preta no local chamou a atenção dos banhistas. Internautas já começaram a compartilhar imagens e vídeos especulando sobre quais seriam as causas.
O NOTAer foi acionado para ajudar no combate ao incêndio. 
Questionado, o Corpo de Bombeiros diz que uma equipe de mergulhadores apenas deu apoio à Capitania dos Portos. Segundo informações iniciais de acionamento, a embarcação apresentou falha elétrica e pegou fogo a poucos metros da faixa de areia da Barra do Jucu. Segundo a instituição, o acidente não deixou feridos. 
Procurada, a Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, esclarece que foi informada pela embarcação "Lufa", sobre a ocorrência de incêndio na lancha "Escritório", na manhã deste domingo (14), nas proximidades do balneário Barra do Jucu, em Vila Velha. O único tripulante a bordo da "Escritório", que acabou afundando, foi resgatado lúcido e sem ferimentos.
De acordo com a Marinha, uma equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) e do Corpo de Bombeiros foi ao local verificar a ocorrência.
As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em inquérito a ser instaurado pela Marinha.
Vídeos e fotos enviadas por internautas ao Gazeta Online revelam o local na água de onde sai a fumaça do incêndio. Assista: 

