Em Vila Velha, fiscais acabam com festas clandestinas em bairros e na praia

Festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Félix Falcão- Semcom / PMVV

Ao menos quatro festas clandestinas foram desarticuladas na madrugada deste domingo (10) pela fiscalização da Prefeitura de Vila Velha, Polícia Militar e Guarda Municipal. As festas aconteciam em três dos sete bairros que contaram com a ação, em espaços públicos e privados.

Uma delas ocorreu num espaço privado no bairro de Vila Garrido, outra em uma pracinha no bairro de Sagrada Família e outras duas nas areias das praias de Itaparica e de Itapuã, onde uma caixa de som foi apreendida pelos fiscais de Meio Ambiente.

Festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Félix Falcão- Semcom / PMVV

O secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior, informa que as pessoas podem e devem se divertir livremente, mas em eventos seguros e protegidos. Felizmente, nós já estamos desde janeiro sem o registro de nenhum ato criminoso e violento relacionado à realização de festas clandestinas no município, comemora.