Em Vila Velha, fiscais acabam com festas clandestinas em bairros e na praia

Ao menos quatro festas clandestinas foram desarticuladas na madrugada deste domingo (10) pela fiscalização da Prefeitura de Vila Velha, Polícia Militar e Guarda Municipal. As festas aconteciam em três dos sete bairros que contaram com a ação, em espaços públicos e privados.
Uma delas ocorreu num espaço privado no bairro de Vila Garrido, outra em uma pracinha no bairro de Sagrada Família e outras duas nas areias das praias de Itaparica e de Itapuã, onde uma caixa de som foi apreendida pelos fiscais de Meio Ambiente.
O secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior, informa que as pessoas podem e devem se divertir livremente, mas em eventos seguros e protegidos. Felizmente, nós já estamos desde janeiro sem o registro de nenhum ato criminoso e violento relacionado à realização de festas clandestinas no município, comemora.
As equipes de fiscalização realizaram ainda o patrulhamento preventivo nos bairros de Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Santa Rita e Cobi de Baixo, orientando a todos sobre os riscos e os perigos da promoção de festas abertas sem autorização municipal.