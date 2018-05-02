Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Em uma hora, senhas para vacinação se esgotam em igreja de Vila Velha
Gripe

Em uma hora, senhas para vacinação se esgotam em igreja de Vila Velha

Antes mesmo das 8 horas, quando os números começaram a ser distribuídos, mais de 100 pessoas já aguardavam na fila para receber a vacina contra a gripe

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 13:04
Em pouco mais de uma hora, as 500 senhas disponíveis para vacinação na igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, acabaram. Antes mesmo das 8 horas da manhã, quando os números começaram a ser distribuídos, mais de 100 pessoas, a maioria idosos, aguardavam na fila para receber a vacina contra a gripe.
A distribuição de senhas terminou por volta das 9h15, quando esgotou o número máximo de pessoas que poderão ser atendidas no local até as 11 horas desta quarta-feira (02). Além das unidades de saúde, em alguns dias, a Prefeitura de Vila Velha também vai oferecer as doses em igrejas. Nesta quinta-feira (03), a vacinação acontece na Primeira Igreja Batista, na Praia da Costa, também das 8 às 11 horas.
A vacinação nos postos volantes é voltada para adultos que fazem parte do grupo de risco: idosos, gestantes, professores, indígenas e portadores de doenças crônicas. Crianças só podem ser vacinadas nos postos de saúde do município, que funcionam das 8h às 16 horas.
DIA D
De acordo com levantamento parcial da prefeitura de Vila Velha, aponta que 15% da população alvo da campanha - 101.510 pessoas - já foi imunizada. A meta é vacinar 90% da população. Crianças de seis meses até menores de 5 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, idosos, trabalhadores de saúde e professores são o público alvo da campanha.
No dia 12 de maio (sábado), será realizado o dia D de mobilização nacional. Nesta data, todas as unidades de saúde (exceto Paul e Prainha) funcionarão das 8 às 16 horas. Nessa data acontecerá, também, a vacinação apenas de adultos na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa.
Com informações de Caíque Verli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural
Imagem de destaque
Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados