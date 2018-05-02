Em uma hora, senhas para vacinação se esgotam em igreja de Vila Velha

Em pouco mais de uma hora, as 500 senhas disponíveis para vacinação na igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, acabaram. Antes mesmo das 8 horas da manhã, quando os números começaram a ser distribuídos, mais de 100 pessoas, a maioria idosos, aguardavam na fila para receber a vacina contra a gripe.

A distribuição de senhas terminou por volta das 9h15, quando esgotou o número máximo de pessoas que poderão ser atendidas no local até as 11 horas desta quarta-feira (02). Além das unidades de saúde, em alguns dias, a Prefeitura de Vila Velha também vai oferecer as doses em igrejas. Nesta quinta-feira (03), a vacinação acontece na Primeira Igreja Batista, na Praia da Costa, também das 8 às 11 horas.

A vacinação nos postos volantes é voltada para adultos que fazem parte do grupo de risco: idosos, gestantes, professores, indígenas e portadores de doenças crônicas. Crianças só podem ser vacinadas nos postos de saúde do município, que funcionam das 8h às 16 horas.

DIA D

De acordo com levantamento parcial da prefeitura de Vila Velha, aponta que 15% da população alvo da campanha - 101.510 pessoas - já foi imunizada. A meta é vacinar 90% da população. Crianças de seis meses até menores de 5 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, idosos, trabalhadores de saúde e professores são o público alvo da campanha.

No dia 12 de maio (sábado), será realizado o dia D de mobilização nacional. Nesta data, todas as unidades de saúde (exceto Paul e Prainha) funcionarão das 8 às 16 horas. Nessa data acontecerá, também, a vacinação apenas de adultos na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa.