Em depoimento à polícia, empresário nega agressão

O empresário Adriano Scopel, de 39 anos, na saída da Delegacia de Atendimento à Mulher após depor. A mulher dele, Taiana França, 25, prestou queixa por agressão Crédito: Ricardo Medeiros

O empresário do ramo portuário Adriano Scopel, de 39 anos, prestou depoimento na tarde de quinta-feira (7) na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória. Ele foi chamado para dar sua versão sobre a queixa de ameaça e agressão contra a mulher, a cantora Taiana França, 25, e negou novamente as acusações.

Scopel chegou à Deam por volta das 15h30. Aparentemente tranquilo, entrou pela recepção e não aguardou na entrada como outros que esperavam atendimento. Após ir direto para o interior da delegacia, ele foi seguido pelo advogado Marco Antônio Barreto.

O depoimento durou cerca de 2 horas e 30 minutos. Por volta das 18h, ele saiu da delegacia pela porta dos fundos, onde um motorista dentro de um carro já o aguardava. Perguntado se tinha algo a falar sobre as acusações, ele respondeu que só falaria na hora oportuna

(veja vídeo abaixo)

. Logo depois, entrou no veículo e foi embora.

O advogado Marco Antônio Barreto falou sobre o depoimento prestado por Scopel. Segundo ele, a defesa apresentou informações importantes sobre a ocorrência, além de disponibilizar nova documentação.

Nosso interesse maior é a apuração dos fatos e que a verdade venha à tona. Adriano nega as acusações, assim como já emiti em notas. Ele está fazendo todo esforço possível para provar sua inocência e fornecer a documentação nesse sentido. E vocês (imprensa), oportunamente, vão ter acesso a essa documentação. Eu só peço licença para, nesse momento, a gente não prestar esclarecimentos mais detalhados porque o depoimento foi cansativo, declarou.

Questionado sobre as testemunhas que presenciaram as agressões contra a cantora, Marco disse que elas serão chamadas para contar o que realmente aconteceu. As testemunhas são do fato e não das partes. Elas vão depor sobre o que aconteceu e vão dizer a verdade. Adriano está colaborando, o depoimento dele não estava marcado para hoje e ele resolveu antecipar.

Indagado sobre a afirmação do advogado da vítima, Flávio Fabiano, de que Scopel estaria coagindo testemunhas, Marco Antônio afirmou que Flávio terá que provar isso.

O CASO

A cantora afirma que foi agredida durante a maior parte da relação, que durou cerca de três anos e meio. Mas, segundo ela, o estopim foi um espancamento durante uma festa surpresa que ela organizou na residência onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória, na noite de 26 de maio. Cerca de 30 pessoas teriam presenciado a briga.

Taiana registrou um boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito. Desde a divulgação do caso, o acusado nega todas as agressões.

CANTORA VAI HOJE À DELEGACIA

Taiana França vai prestar depoimento nesta sexta Crédito: Vitor Jubini - NA





A cantora sertaneja Taiana França, de 25 anos, deve prestar depoimento hoje na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória. Na tarde de ontem, o advogado de Taiana, Flávio Fabiano, tentou acompanhar o depoimento de Scopel, que recusou a presença do advogado da vítima. Por este ser um direito do empresário, Flávio se retirou em seguida.

Ao sair da delegacia, ele conversou com a imprensa. Perguntado sobre o estado emocional de Taiana, ele disse que ela está bastante abalada porém feliz com todo o apoio que vem recebendo do Brasil inteiro. Pessoas estão demonstrando apoio à causa que se trata de violência doméstica, disse.

Em relação às afirmações do advogado do acusado, Marco Antônio Barreto, de que o primeiro boletim de ocorrência da Polícia Militar, no dia 26 de maio, dizia que a vítima não possuía lesões aparentes, Flávio Fabiano afirmou que não houve nenhuma providência por parte da PM quanto a agressão.

A gente não pode ter em mente que a agressão vem necessariamente pela vítima estar baleada, esfaqueada ou estranhamente debilitada. Ela tinha diversas marcas pelo corpo. A PM imediatamente deveria ter entrado na casa em razão do flagrante que, por si só, já ampara a polícia a entrar em qualquer lugar, isso não foi feito disse.

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