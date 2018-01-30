Em audiência, defesa de Hilário desiste de ouvir chefe da Polícia Civil

Chefe da PC, Guilherme Daré, era uma das testemunhas previstas para a tarde Crédito: Fernando Madeira

A defesa de Hilário Frasson desistiu de ouvir como testemunha o chefe da Polícia Civil no Estado, Guilherme Daré. Momentos antes, Daré havia pedido para falar fora da presença dos seis réus no caso Milena Gottardi. Ele seria o primeiro a depor à tarde.

As testemunhas são ouvidas no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, onde são realizadas as audiências no caso da morte da médica, em setembro do ano passado.

Segundo fontes ouvidas pelo portal, Daré havia colocado o investigador para atuar na administração geral do órgão, mais especificamente no setor de contratos. Na época Daré não confirmou nem desmentiu a situação.

DURANTE A MANHÃ

Durante a manhã desta terça-feira (30) foram ouvidas seis testemunhas de defesa - duas de Esperidão Carlos Frasson, pai de Hilário e acusado de ser um dos mandantes do assassinato.

Como Daré não deve participar, à tarde estão previstas cinco testemunhas, incluindo o porteiro do prédio onde Hilário e Milena moravam e três defesas de Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários no assassinato.