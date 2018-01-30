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Caso Milena

Em audiência, defesa de Hilário desiste de ouvir chefe da Polícia Civil

Daré havia pedido para falar fora da presença dos seis réus no caso Milena Gottardi. Ele seria a primeira testemunha de Hilário a depor à tarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 16:55

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 16:55

Chefe da PC, Guilherme Daré, era uma das testemunhas previstas para a tarde Crédito: Fernando Madeira
A defesa de Hilário Frasson desistiu de ouvir como testemunha o chefe da Polícia Civil no Estado, Guilherme Daré. Momentos antes, Daré havia pedido para falar fora da presença dos seis réus no caso Milena Gottardi. Ele seria o primeiro a depor à tarde.
As testemunhas são ouvidas no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, onde são realizadas as audiências no caso da morte da médica, em setembro do ano passado.
Hilário Antônio Frasson era investigador e trabalhava antes do assassinato da médica como assessor técnico de Guilherme Daré, conforme informação divulgada pelo Gazeta Online.
> Veja quem é quem no caso do assassinato da médica Milena Gottardi
> Confira as reportagens especiais sobre o caso Milena Gottardi
Segundo fontes ouvidas pelo portal, Daré havia colocado o investigador para atuar na administração geral do órgão, mais especificamente no setor de contratos. Na época Daré não confirmou nem desmentiu a situação.
DURANTE A MANHÃ
Durante a manhã desta terça-feira (30) foram ouvidas seis testemunhas de defesa - duas de Esperidão Carlos Frasson, pai de Hilário e acusado de ser um dos mandantes do assassinato.
Como Daré não deve participar, à tarde estão previstas cinco testemunhas, incluindo o porteiro do prédio onde Hilário e Milena moravam e três defesas de Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários no assassinato.
O Padre Pedro Luchi, que foi convocado pela defesa de Hilário, alegou que não vai depor à tarde porque está viajando, segundo o assistente de acusação, Renan Salles. (Com informações de Raquel Lopes e Eduardo Dias) 

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