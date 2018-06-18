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Muita água

Em apenas 12 horas, chuva em Vitória atinge 88 milímetros

Volume é muito superior ao que era previsto; há alerta de deslizamento para 45 pontos na Capital

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 20:35
Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Eduardo Dias
Em 12 horas, choveu em Vitória 88 milímetros nesta segunda-feira (18). O volume de chuva é maior que o esperado e, em decorrência disso, a Defesa Civil do município emitiu um alerta para risco de deslizamento de terra e rolamento de blocos em encostas e áreas de risco da cidade. O volume previsto era de 55 milímetros. 
> Aeroporto de Vitória é fechado para pousos e decolagens
Por conta da grande quantidade de água, vários pontos de alagamentos foram registrados em Vitória e em outros municípios do estado. Ruas e avenidas ficaram completamente tomadas pela água e a população ilhada.
Rua Emygdio Ferreira Sacramento, em Aribiri Crédito: Eduardo Dias
A água da chuva formou um "rio" no bairro Cobilândia, em Vila Velha, nesta manhã. Devido a um valão ter transbordado e, como consequência, ter ficado submerso, um motorista passou com seu carro no local e acabou caindo dentro do buraco formado na rua.
A cidade canela-verde também ficou comprometida nos bairros Itapoã, Divino Espírito Santo e Cristóvão Colombo, além de Avenida Carlos Lindenberg e a Rua Pedro Gonçalves Laranja.
Carro cai dentro de valão no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18) Crédito: Vítor Jubini
Como agravante, a Defesa Civil de Vitória emitiu na tarde desta segunda, alerta vermelho para 45 áreas de risco na capital nas quais podem ocorrer deslizamento de terra, alagamentos e rolamento de pedra por causa do volume de chuva acumulado.
Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno Rocha, "as áreas estão sendo monitoradas e em qualquer eventualidade a pessoa afetada tem que deixar o imóvel e acionar a Defesa Civil para uma avaliação."
> Defesa Civil emite alerta vermelho para 45 áreas de Vitória
O órgão afirma que pode ser acionado 24 horas pela população em caso de perigo. Os telefones da Defesa Civil de Vitória são (27) 98818 4432 ou 156.
VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO

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