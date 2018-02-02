Em 4 dias, cidades do ES já acumulam chuva esperada para todo o mês

As chuvas dos últimos dias, que atingem todo o Espírito Santo, já registram acumulados que superam o previsto para todo o mês em algumas cidades capixabas. Segundo informações do Climatempo, a medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indica que em quatro dias, entre 10 horas do dia 29 de janeiro e 10 horas do dia 2 de fevereiro choveu 132 mm em Guaçuí, na região do Caparaó. A média para todo o mês de fevereiro era de 128 mm.
Em Linhares, na região Norte do Estado, o acumulado de chuva foi de 102,3 m neste período. A média era de 105 mm para todo o mês. Em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, o acumulado chegou a 121,1 mm, sendo que a média para fevereiro era de 108 mm.