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Climatempo

Em 4 dias, cidades do ES já acumulam chuva esperada para todo o mês

Em Jerônimo Monteiro, por exemplo, o acumulado chegou a 121,1 mm, sendo que a média para fevereiro era de 108 mm
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 18:08

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 18:08

As chuvas dos últimos dias, que atingem todo o Espírito Santo, já registram acumulados que superam o previsto para todo o mês em algumas cidades capixabas. Segundo informações do Climatempo, a medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indica que em quatro dias, entre 10 horas do dia 29 de janeiro e 10 horas do dia 2 de fevereiro choveu 132 mm em Guaçuí, na região do Caparaó. A média para todo o mês de fevereiro era de 128 mm.
Em Linhares, na região Norte do Estado, o acumulado de chuva foi de 102,3 m neste período. A média era de 105 mm para todo o mês. Em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, o acumulado chegou a 121,1 mm, sendo que a média para fevereiro era de 108 mm.

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