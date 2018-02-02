Em 4 dias, cidades do ES já acumulam chuva esperada para todo o mês

As chuvas dos últimos dias, que atingem todo o Espírito Santo, já registram acumulados que superam o previsto para todo o mês em algumas cidades capixabas. Segundo informações do Climatempo, a medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indica que em quatro dias, entre 10 horas do dia 29 de janeiro e 10 horas do dia 2 de fevereiro choveu 132 mm em Guaçuí, na região do Caparaó. A média para todo o mês de fevereiro era de 128 mm.