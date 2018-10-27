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Em 24 horas, choveu o esperado para três semanas em Vitória

A Defesa Civil informa que, com a chuva forte, um pequeno deslizamento foi registrado, mas não houve feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 14:35

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 14:35

Chuva causou alagamentos e transtornos em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A chuva que atingiu a capital capixaba nesta sexta-feira (26) somou quase 80 milímetros em 24h, de acordo com a Defesa Civil. Essa quantidade, segundo a Prefeitura de Vitória, seria o equivalente a três semanas de chuvas esperadas para o mês de outubro deste ano.
> Famílias desalojadas e ruas alagadas após 24 horas de chuva no ES
Com a chuva forte, a Defesa Civil registrou um pequeno deslizamento de terra no bairro Fradinhos, na tarde desta sexta-feira (26), quando uma árvore tombou sobre uma casa, sem causar ferimentos ou deixar desabrigados. Além disso, também houve pontos de alagamento pela cidade.
A Prefeitura informa que funcionários estão trabalhando desde a manhã deste sábado (27) na limpeza e desobstrução de ruas e bueiros com o uso de carros-pipa, retroescavadeiras e caminhões.

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