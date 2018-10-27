Em 24 horas, choveu o esperado para três semanas em Vitória

Chuva causou alagamentos e transtornos em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A chuva que atingiu a capital capixaba nesta sexta-feira (26) somou quase 80 milímetros em 24h, de acordo com a Defesa Civil. Essa quantidade, segundo a Prefeitura de Vitória, seria o equivalente a três semanas de chuvas esperadas para o mês de outubro deste ano.

Com a chuva forte, a Defesa Civil registrou um pequeno deslizamento de terra no bairro Fradinhos, na tarde desta sexta-feira (26), quando uma árvore tombou sobre uma casa, sem causar ferimentos ou deixar desabrigados. Além disso, também houve pontos de alagamento pela cidade.