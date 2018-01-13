Eleitores chegam até de madrugada para fazer biometria em Vila Velha

Nestes sábado, fila do cadastramento biométrico, em Vila Velha, iniciou na madrugada Crédito: Rafael Carneiro/Internauta

A via sacra para conseguir realizar o cadastramento biométrico continua em Vila Velha. Neste sábado, a fila iniciou antes mesmo da abertura da shopping onde está localizada a Central de Biometria. Durante a madrugada, as pessoas já estavam do lado de fora esperando atendimento - teve gente até que dormiu na fila. O internauta Rafael Carneiro fez o registro das filas.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), a Central tem atendido em média 3.500 eleitores por dia. O órgão informou que não vai prorrogar o prazo, que termina no dia 19 de janeiro.

O atendimento acontece de segunda a sábado, de 10h às 18h (encerramento da fila) e segue até o recadastramento do último eleitor do dia, no Shopping Boulevard.