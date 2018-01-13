Eleitores chegam até de madrugada para fazer biometria em Vila Velha

A via sacra para conseguir realizar o cadastramento biométrico continua em Vila Velha. Neste sábado, a fila iniciou antes mesmo da abertura da shopping onde está localizada a Central de Biometria. Durante a madrugada, as pessoas já estavam do lado de fora esperando atendimento - teve gente até que dormiu na fila. O internauta Rafael Carneiro fez o registro das filas.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), a Central tem atendido em média 3.500 eleitores por dia. O órgão informou que não vai prorrogar o prazo, que termina no dia 19 de janeiro.
O atendimento acontece de segunda a sábado, de 10h às 18h (encerramento da fila) e segue até o recadastramento do último eleitor do dia, no Shopping Boulevard.
Dos 329.723 eleitores de Vila Velha, 72,48% já fizeram o recadastramento biométrico até esta sexta-feira (12). O TRE-ES esclarece que entre as implicações do cancelamento do título eleitoral está a suspensão do CPF de quem não esteja em dia com a Justiça Eleitoral.