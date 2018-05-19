Eco101 diz que não enviou proposta de valores à ANTT sobre radares

Pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Divulgação

Após comunicado emitido pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF - ES) esta sexta-feira (18), a concessionária Eco101, que administra a BR 101, emitiu uma nota de esclarecimento afirmando não ter feito ou enviado proposta à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no sentido de definir valores para instalação, manutenção e operação de radares da rodovia.

"Os 41 radares em questão não fazem parte do contrato da concessão e estavam sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)", informou a concessionária.

Mais cedo, o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) informou que recomendou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que não aceite os valores propostos pela concessionária Eco101 para implantação, manutenção e operação de radares no trecho da BR 101 entre Espírito Santo e Bahia. Na visão do MPF/ES, os valores propostos pela concessionária estão superestimados e são incompatíveis com o mercado.

De acordo com estimativa de custos enviada pela Eco101 à ANTT, os valores para a instalação e operação de 41 radares seriam de aproximadamente R$ 70 milhões para cinco anos e R$ 287 milhões para todo o período de concessão. A consideração desse custo levará o reajuste da tarifa de pedágio de -0,8% para 5,47%.

No entanto, dados técnicos revelam que os custos estão muito superiores aos estudos apresentados para outras rodovias, como é o caso da BR-364/365/MG/GO, cuja previsão para implantação e operação de 34 radares fixos por um período de 30 anos foi orçada em R$ 26,9 milhões (aproximadamente).

Na recomendação, o MPF/ES ponderou, ainda, que esta não é a primeira vez que a Eco101 faz uma proposta superestimada de obras e serviços. Na proposta de reajuste pela aplicação da Lei do Caminhoneiro, a empresa calculou um aumento de custo de manutenção de pavimento chegando a R$ 492 milhões, quando a ANTT encontrou R$ 106 milhões, valor que ainda foi reduzido por determinação do TCU.