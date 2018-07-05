Eco101 deve adotar medidas para evitar atropelamento de animais

Trecho da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Divulgação | ECO 101

Em decorrência do elevado índice de atropelamentos de animais silvestres na BR 101, o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) expediu recomendação para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e para a Concessionária Eco101, cobrando a adoção de várias medidas para evitar o problema, que afeta inclusive espécies ameaçadas de extinção, como a onça pintada, harpia e antas.

A ANTT tem 30 dias para para encaminhar ao MPF a documentação que comprove a adoção das medidas recomendadas ou a justificativa para o não acatamento delas. Se a recomendação não for acatada, poderão ser adotadas, contra os responsáveis, medidas judiciais. As ações devem ser realizadas no trecho de 25 quilômetros da rodovia que corta quatro reservas ambientais (Reserva Biológica de Sooretama, Reserva Natural do Parque da Vale e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural Mutum-Preto e Recanto das Antas), no Norte do Estado.

Entre as medidas que devem ser adotadas pela ANTT estão a redução da velocidade no trecho do Km 101 ao Km 123 da BR 101 para 60km/h. Deve ainda ser instalado pelo menos sete quebra-molas entre os Km 101 e 107, e no mínimo oito quEbra-molas entre os Km 116 e 124. Também foi recomendado a colocação de faixa contínua no trecho do Km 101 ao 108 e entre os Km 115 e 124, mantendo faixa de ultrapassagem somente do trecho do Km 108 ao 115.

Para a Eco101 foram recomendadas 44 ações para que visam a preservar a fauna presente nas reservas ambientais cortadas pela rodovia. A concessionária tem de 30 dias a nove meses para implementar as ações, de acordo com sua complexidade de cada uma delas.

Entre as ações que a concessionária deve adotar estão a instalação de um sistema de videomonitoramento em alguns trechos para monitorar tanto a travessia de animais quanto para fiscalizar eventual entrada de infratores na Reserva. Foi pedido ainda a instalação de câmeras em todos os túneis, para monitorar o uso dos mesmo pelos animais e fiscalizar os pontos de entrada de infratores; encaminhar os dados dos atropelamentos para os analistas da Reserva Biológica de Sooretama e pesquisadores da Ufes e Uerj.

A Eco101 deve manter posto de apoio com médico veterinário próprio ou cadastrado para atendimento de animais atropelados, com ambulatório para triagem e atendimento emergenciais e enfermaria para eventual internação e manutenção temporária dos animais. Também deve instalar placas reflexivas de advertências sobre o risco de atropelamento de animais, entre outras medidas.

O procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Camargos Trazzi, salienta que as medidas estudadas pretendem não somente garantir a conservação da biodiversidade local, mas também a segurança dos usuários da via, já que estes sofrem prejuízos em virtude dos atropelamentos de animais. Entre os prejuízos incluem-se o financeiro e também aqueles relativos à integridade física e à vida.

OUTROS

O MPF no Estado possui um procedimento administrativo, em andamento na Procuradoria da República em Linhares, instaurado para acompanhar e fiscalizar a implementação de medidas para redução do atropelamento de animais na BR 101. Pelo menos desde 2015 a situação vem sendo acompanhada.

À época, diversas ações foram acordadas com a concessionária entre elas: reduzir a velocidade da via para 60km/h em todo o trecho de 25km que intercepta o complexo Florestal Linhares  Sooretama; instalar radares inteligentes que registram e monitoram a velocidade dos veículos; desobstruir as estruturas de drenagem fluvial e pluvial sob a pista, para que possam servir mais adequadamente como passagem da fauna; instalar passagens de estrato arbóreo (passagens aéreas) para travessia de animais como macacos e bicho-preguiça; colocar placas temáticas de advertência e educativas no trecho; atender os animais acidentados; entre outros.

No entanto, as medidas ainda não foram completamente implementadas e, em fevereiro deste ano, equipes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) relataram ao MPF problemas: o elevado índice de atropelamentos no trecho, com o registro de diversas espécies ameaçadas de extinção atropeladas (onça pintada, harpia, antas); e descarte de carcaças de animais atropelados pela equipe da Eco101 às margens da rodovia, que atraem carniceiros e resultam num clico vicioso de novos atropelamentos, por exemplo.

RESPOSTA

Por nota, a Eco 101 informa que não foi notificada sobre as recomendações do MPF. Entretanto, ressalta que todo o trecho de concessão possui Licença de Operação (para a pista existente) e a que a concessionária realiza todos os programas ambientais exigidos pelo Ibama, dentre esses: o Programa de Proteção à Fauna. A Eco 101 informa, ainda, que quanto a notificação pelo MPF, a Concessionária irá aguardar a recomendação do referido órgão, e, alinhado ao posicionamento da ANTT, irá tomar as providências necessárias.

A empresa destaca ainda que realiza o Programa de Proteção à Fauna nos trechos administrados pela empresa, que inclui ações de monitoramento, prevenção, resgate e cuidado com os animais que habitam ao redor das pistas. Além disso, o programa possibilita a adoção de ferramentas e procedimentos que reduzem os impactos oriundos do atropelamento de fauna ao longo da rodovia. São diversas espécies resgatadas, sendo a maioria mamíferos e aves.

O programa se divide em dois subprogramas: Monitoramento de Atropelamento de Fauna e de Resgate e Afugentamento de Fauna. O primeiro consiste no acompanhamento realizado pela equipe capacitada, que percorre, mensalmente, o trecho concessionado. Todos os dados coletados são cadastrados numa planilha, de onde é gerado o resultado analítico dos atropelamentos por grupo faunístico, espécie, local e demais informações pertinentes. Já o segundo compreende no resgate e cuidado do animal encontrado com vida na rodovia.

De acordo com o coordenador de Sustentabilidade, Caio Barros, as ações são de fundamental importância, visto que o trecho administrado pela Eco 101 intercepta seis unidades de conservação relevantes para a manutenção da biodiversidade local. São elas: Reserva Biológica de Sooretama, Monumento Natural Goytacazes, na cidade de Linhares, APA Estadual Mestre Álvaro, nas cidades de Serra e Cariacica, Concha DOstra, em Guarapari, Monumento Natural Frade e a Freira, em Itapemirim e Monumento Natural Estadual Serra das Torres, no município de Mimoso do Sul.

A Eco101 informa ainda que os animais resgatados com vida são encaminhados para tratamento veterinário em clínicas parceiras, especializadas em animais silvestres, e também para o Projeto Cereias, localizado em Aracruz. Dos 19 resgatados, seis foram soltos novamente na natureza, cinco estão em período de tratamento e oito vieram a óbito antes ou durante o cuidado.

Já os animais domésticos encontrados na rodovia, no trecho sob concessão da Eco 101, são encaminhados para os Centros de Zoonozes dos municípios. Além disso, há operações para recolhimento de cavalos e gados, que geralmente fogem das fazendas nas proximidades da rodovia. Eles são encaminhados para o Rancho Serra, onde passam por exames e tratamentos, além de chip para identificação. Os animais ficam no local até a retirada do proprietário.