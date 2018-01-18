Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Eco 101 vai interditar trecho da BR para detonação de rocha

Não será possível trafegar entre os quilômetros 216 e 219, em Ibiraçu, nesta sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 19:43

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 19:43

O trecho entre os quilômetros 216 e 219 será totalmente bloqueado para detonação de rocha. Crédito: Eco 101
A Eco 101, concessionária responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo, anunciou nesta quinta-feira (18) que, para dar continuidade às obras de duplicação em Ibiraçu, o trecho entre os quilômetros 216 e 219 ficará totalmente bloqueado a partir das 13 horas de sexta-feira (19).
A previsão para que a pista seja liberada é cerca de uma hora após o início da operação. Se for necessário, a via vai operar em Sistema Pare e Siga. A concessionária informou ainda que o fluxo de veículos no trecho só será liberado após a autorização do profissional habilitado, limpeza e verificação da pista - realizada pela equipe de segurança da Eco 101. Além disso, todos os acessos ao trecho também serão bloqueados, respeitando um raio de 600 metros.
Essa intervenção faz parte da duplicação do segmento 4 que possui 4,3 quilômetros. Nesta atual fase, além de Ibiraçu, as obras de duplicação estão concentradas também nos municípios de João Neiva e Iconha.
Com informações da Eco 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados