Eco 101 vai interditar trecho da BR para detonação de rocha

A Eco 101, concessionária responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo, anunciou nesta quinta-feira (18) que, para dar continuidade às obras de duplicação em Ibiraçu, o trecho entre os quilômetros 216 e 219 ficará totalmente bloqueado a partir das 13 horas de sexta-feira (19).
A previsão para que a pista seja liberada é cerca de uma hora após o início da operação. Se for necessário, a via vai operar em Sistema Pare e Siga. A concessionária informou ainda que o fluxo de veículos no trecho só será liberado após a autorização do profissional habilitado, limpeza e verificação da pista - realizada pela equipe de segurança da Eco 101. Além disso, todos os acessos ao trecho também serão bloqueados, respeitando um raio de 600 metros.
Essa intervenção faz parte da duplicação do segmento 4 que possui 4,3 quilômetros. Nesta atual fase, além de Ibiraçu, as obras de duplicação estão concentradas também nos municípios de João Neiva e Iconha.
Com informações da Eco 101