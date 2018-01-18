Eco 101 vai interditar trecho da BR para detonação de rocha

, concessionária responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo, anunciou nesta quinta-feira (18) que, para dar continuidade às obras de duplicação em Ibiraçu, o trecho entre os quilômetros 216 e 219 ficará totalmente bloqueado a partir das 13 horas de sexta-feira (19).

A previsão para que a pista seja liberada é cerca de uma hora após o início da operação. Se for necessário, a via vai operar em Sistema Pare e Siga. A concessionária informou ainda que o fluxo de veículos no trecho só será liberado após a autorização do profissional habilitado, limpeza e verificação da pista - realizada pela equipe de segurança da Eco 101. Além disso, todos os acessos ao trecho também serão bloqueados, respeitando um raio de 600 metros.