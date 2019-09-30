“É um novo tipo de relação entre o jornalismo e as comunidades”

Vivemos aqui nos Estados Unidos um processo similar de ataques ao jornalismo, aos jornalistas e aos meios de comunicação. É fácil imaginar que Donald Trump esteja fazendo escola e encontrando imitadores em outras partes do mundo. Estou de acordo com meu amigo Marty Baron, editor do Washington Post, quando ele diz, “we are not at war, we are at work”, ou seja, mesmo diante dos ataques que recebemos, não estamos em guerra, estamos fazendo nosso trabalho. Em vez de responder às provocações, devemos apegar-nos ao nosso trabalho jornalístico ainda com mais afinco. Devemos continuar em nosso trabalho de investigação, de verificação, de fiscalização e de implacável busca da verdade, para assim servir às nossas comunidades. O Washington Post tem uma lista de umas 12 mil mentiras que o presidente Trump disse nesses dois anos e meio de governo. Essa lista extraordinária é cuidadosamente elaborada todo dia não por que o jornal está em guerra, mas por que o jornal está cumprindo seu papel fiscalizador. Por outro lado, eu penso que o jornalismo tem que ser mais proativo em sua relação com o público para explicar o que faz, como faz, por que faz. O jornalismo exige maior transparência dos outros, mas deve ser também mais transparente. Em meio a esses ataques e à cacofonia da radicalização online, o jornalismo precisa empenhar-se em educar o público sobre seu papel numa sociedade democrática e explicar como funciona.