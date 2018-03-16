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Arrombamento

Dupla leva TV e suplementos de loja em Jardim Camburi

Estabelecimento localizado na Avenida Ranulpho Barbosa Dos Santos, em Jardim Camburi, Vitória, foi invadidona madrugada desta sexta-feira (16)

Publicado em 16 de Março de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 14:09
Uma loja de suplementos localizada na Avenida Ranulpho Barbosa Dos Santos, em Jardim Camburi, Vitória, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (16). O caso aconteceu por volta de 1h50.
A proprietária da loja, Lorena Fernandes Medeiros, 27 anos, contou que um carro passou em frente ao local e começou a fazer rondas em volta do estabelecimento. Ao estacionar, duas pessoas desceram do veículo e invadiram a loja.
Os assaltantes levaram uma televisão e um paredão de suplementos, somando cerca de R$ 8,5 mil em prejuízo. O estabelecimento tem câmeras de segurança e alarme, que foi acionado e assustou os bandidos, que fugiram.
Um boletim de ocorrência foi registrado. A proprietária enviou fotos e vídeos da câmera de segurança interna do local para o WhatsApp do Gazeta Online.
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