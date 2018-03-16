Dupla leva TV e suplementos de loja em Jardim Camburi

Uma loja de suplementos localizada na Avenida Ranulpho Barbosa Dos Santos, em Jardim Camburi, Vitória, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (16). O caso aconteceu por volta de 1h50.

A proprietária da loja, Lorena Fernandes Medeiros, 27 anos, contou que um carro passou em frente ao local e começou a fazer rondas em volta do estabelecimento. Ao estacionar, duas pessoas desceram do veículo e invadiram a loja.

Os assaltantes levaram uma televisão e um paredão de suplementos, somando cerca de R$ 8,5 mil em prejuízo. O estabelecimento tem câmeras de segurança e alarme, que foi acionado e assustou os bandidos, que fugiram.

Um boletim de ocorrência foi registrado. A proprietária enviou fotos e vídeos da câmera de segurança interna do local para o WhatsApp do Gazeta Online.