Duas mil pessoas acompanham posse de Dom Dario, na Catedral de Vitória

05/01/2019 - Missa de posse do novo arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, realizada na Catedral de Vitória Crédito: Caíque Verli | CBN

Dom Dario Campos, novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, toma posse no cargo em missa neste sábado (05), na Catedral de Vitória. Segundo a arquidiocese, duas mil pessoas acompanham a cerimônia, entre elas o governador Renato Casagrande.

Para que todos assistam a missa, foram colocadas mil cadeiras, uma tenda e duas TVs grandes do lado de fora da catedral. O governador Renato Casagrande se sentou em um dos bancos reservados na frente do altar.

Dom Dario chegou, às 9h40, no local, com Dom Luiz Mancilha, arcebispo emérito de Vitória. Os dois foram recebidos na porta pelo pároco da Catedral, Padre Renato Criste.

Ao chegar, Dom Dario beijou a cruz, pegou o aspersório - objeto que carrega água benta - e foi abençoando os fiéis com o líquido abençoado durante sua passagem pelo templo. Em seguida, Dom Dario foi à Capela do Santíssimo, na parte de trás da Catedral, onde ficam as hóstias consagradas, fez um momento reservado de Adoração e colocou as vestes para celebrar a missa de posse.

Dario retornou, então, para a porta da Catedral para fazer a sua segunda entrada, desta vez, religiosa. Ele era esperado no altar por Dom Luiz, que deu início à celebração, lendo a carta do papa Francisco.

O ápice foi quando Dom Luiz entregou o báculo, uma espécie de cajado, para Dom Dário, representando passagem de comando para o arcebispo empossado.