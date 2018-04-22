Drogas: aborto é comum em mães dependentes, diz médica

Gilmara perdeu o bebê de dois meses nas ruas por causa do vício em drogas Crédito: Vitor Jubini

Gilmara tem 38 anos e estava grávida de dois meses quando teve um aborto espontâneo na rua. Seu organismo não conseguiu segurar o bebê em formação no útero. Diz não ser dependente química, mas afirma que fumou crack no início de gestação. Ainda é soropositiva e não faz tratamento.

Sua vida revela uma história trágica: começou a usar drogas após a mãe ser assassinada a tiros pelo padrasto em um bairro de Cariacica em 2009. É mãe de três filhos: duas crianças que moram em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a avó, e um adolescente de 16 anos que mora com a tia no Espírito Santo.

Conhecemos Gilmara em um dia de chuva forte. Estava protegida com o companheiro em tapumes na varanda de uma casa abandonada em Vila Velha. Está magra e pesa 52 quilos. Sente dores e tem sangramentos recorrentes desde o abortamento. Mesmo debilitada, não procurou atendimento médico.

Sangrava toda hora e tinha muita câimbra. Aí saiu. Quando fumo fico horrível. É uma pedrinha que te faz esquecer tudo. Não pensava nos filhos. Esquecia que estava grávida. Procurava comida no lixo, relatou Gilmara.

De acordo com Andréa Lube, médica neonatologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), o aborto espontâneo é muito comum quando a mãe usa drogas. No caso de Gilmara, o episódio foi fruto de seu histórico de saúde agravado pelo uso de crack. Essa paciente em especial tem dois fatores de risco que a levaram para o desfecho ruim, no caso o abortamento, disse.

Andréa Lube explica ainda que, normalmente, o uso de crack e seus derivados traz impactos para o feto em desenvolvimento como a malformação de órgãos, e problemas irreversíveis, caso o bebê nasça, como doenças psíquicas e emocionais.

Vemos a repercussão da droga sobre a criança. Ou ela é intoxicada pela droga que a mãe utilizou ou tem crise de abstinência quando nasce. O feto dentro do útero fica com um nível da droga e, quando você corta o cordão umbilical, ele passa a se ressentir da ausência da droga, esclarece.

Ainda segundo a médica, que organizou debates sobre o uso de drogas na gravidez, os casos vêm crescendo nos últimos tempos. Trabalho em duas instituições públicas. Não há um dia em que eu não tenha um nascimento em que é necessário perguntar se a mãe utilizou drogas, relata Andréa Lube.

Andréa afirma ter tido contato com mães que se recusaram a amamentar os filhos, pois sabem que não vão deixar de lado o uso de entorpecentes.

Segundo o médico especialista em drogas, João Chequer, os casos mais graves são de mães que consomem crack - droga que causa dependência rapidamente. O usuário desenvolve arritmia cardíaca quando fica sem consumir.