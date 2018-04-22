Drogas: aborto é comum em mães dependentes, diz médica

Gilmara tem 38 anos e estava grávida de dois meses quando teve um aborto espontâneo na rua. Seu organismo não conseguiu segurar o bebê em formação no útero. Diz não ser dependente química, mas afirma que fumou crack no início de gestação. Ainda é soropositiva e não faz tratamento.
Sua vida revela uma história trágica: começou a usar drogas após a mãe ser assassinada a tiros pelo padrasto em um bairro de Cariacica em 2009. É mãe de três filhos: duas crianças que moram em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a avó, e um adolescente de 16 anos que mora com a tia no Espírito Santo.
Conhecemos Gilmara em um dia de chuva forte. Estava protegida com o companheiro em tapumes na varanda de uma casa abandonada em Vila Velha. Está magra e pesa 52 quilos. Sente dores e tem sangramentos recorrentes desde o abortamento. Mesmo debilitada, não procurou atendimento médico.
Sangrava toda hora e tinha muita câimbra. Aí saiu. Quando fumo fico horrível. É uma pedrinha que te faz esquecer tudo. Não pensava nos filhos. Esquecia que estava grávida. Procurava comida no lixo, relatou Gilmara.
De acordo com Andréa Lube, médica neonatologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), o aborto espontâneo é muito comum quando a mãe usa drogas. No caso de Gilmara, o episódio foi fruto de seu histórico de saúde agravado pelo uso de crack. Essa paciente em especial tem dois fatores de risco que a levaram para o desfecho ruim, no caso o abortamento, disse.
Andréa Lube explica ainda que, normalmente, o uso de crack e seus derivados traz impactos para o feto em desenvolvimento como a malformação de órgãos, e problemas irreversíveis, caso o bebê nasça, como doenças psíquicas e emocionais.
Vemos a repercussão da droga sobre a criança. Ou ela é intoxicada pela droga que a mãe utilizou ou tem crise de abstinência quando nasce. O feto dentro do útero fica com um nível da droga e, quando você corta o cordão umbilical, ele passa a se ressentir da ausência da droga, esclarece.
Ainda segundo a médica, que organizou debates sobre o uso de drogas na gravidez, os casos vêm crescendo nos últimos tempos. Trabalho em duas instituições públicas. Não há um dia em que eu não tenha um nascimento em que é necessário perguntar se a mãe utilizou drogas, relata Andréa Lube.
Andréa afirma ter tido contato com mães que se recusaram a amamentar os filhos, pois sabem que não vão deixar de lado o uso de entorpecentes.
Segundo o médico especialista em drogas, João Chequer, os casos mais graves são de mães que consomem crack - droga que causa dependência rapidamente. O usuário desenvolve arritmia cardíaca quando fica sem consumir.
O crack é uma substância alcalina absorvida muito rápido para o sistema nervoso central. Provoca um verdadeiro encharcamento de dopamina no sistema . A pessoa fica logo intoxicada. O crack vicia rápido, explicou.