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Drogas

Drogas: aborto é comum em mães dependentes, diz médica

Drogas na maternidade também causam malformação dos fetos e doenças psíquicas

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 00:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 00:21
Gilmara perdeu o bebê de dois meses nas ruas por causa do vício em drogas Crédito: Vitor Jubini
Gilmara tem 38 anos e estava grávida de dois meses quando teve um aborto espontâneo na rua. Seu organismo não conseguiu segurar o bebê em formação no útero. Diz não ser dependente química, mas afirma que fumou crack no início de gestação. Ainda é soropositiva e não faz tratamento.
Sua vida revela uma história trágica: começou a usar drogas após a mãe ser assassinada a tiros pelo padrasto em um bairro de Cariacica em 2009. É mãe de três filhos: duas crianças que moram em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a avó, e um adolescente de 16 anos que mora com a tia no Espírito Santo.
Conhecemos Gilmara em um dia de chuva forte. Estava protegida com o companheiro em tapumes na varanda de uma casa abandonada em Vila Velha. Está magra e pesa 52 quilos. Sente dores e tem sangramentos recorrentes desde o abortamento. Mesmo debilitada, não procurou atendimento médico.
Sangrava toda hora e tinha muita câimbra. Aí saiu. Quando fumo fico horrível. É uma pedrinha que te faz esquecer tudo. Não pensava nos filhos. Esquecia que estava grávida. Procurava comida no lixo, relatou Gilmara.
De acordo com Andréa Lube, médica neonatologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), o aborto espontâneo é muito comum quando a mãe usa drogas. No caso de Gilmara, o episódio foi fruto de seu histórico de saúde agravado pelo uso de crack. Essa paciente em especial tem dois fatores de risco que a levaram para o desfecho ruim, no caso o abortamento, disse.
Andréa Lube explica ainda que, normalmente, o uso de crack e seus derivados traz impactos para o feto em desenvolvimento como a malformação de órgãos, e problemas irreversíveis, caso o bebê nasça, como doenças psíquicas e emocionais.
Vemos a repercussão da droga sobre a criança. Ou ela é intoxicada pela droga que a mãe utilizou ou tem crise de abstinência quando nasce. O feto dentro do útero fica com um nível da droga e, quando você corta o cordão umbilical, ele passa a se ressentir da ausência da droga, esclarece.
Ainda segundo a médica, que organizou debates sobre o uso de drogas na gravidez, os casos vêm crescendo nos últimos tempos. Trabalho em duas instituições públicas. Não há um dia em que eu não tenha um nascimento em que é necessário perguntar se a mãe utilizou drogas, relata Andréa Lube.
Andréa afirma ter tido contato com mães que se recusaram a amamentar os filhos, pois sabem que não vão deixar de lado o uso de entorpecentes.
Segundo o médico especialista em drogas, João Chequer, os casos mais graves são de mães que consomem crack - droga que causa dependência rapidamente. O usuário desenvolve arritmia cardíaca quando fica sem consumir.
O crack é uma substância alcalina absorvida muito rápido para o sistema nervoso central. Provoca um verdadeiro encharcamento de dopamina no sistema . A pessoa fica logo intoxicada. O crack vicia rápido, explicou.

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