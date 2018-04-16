Drama que se repete: água invade casas de moradores de Vila Velha

Kallebe Cunha Fernandes Lima, de 25 anos, perdeu geladeira, computador, ferro de passar, além de outros objetos Crédito: Vitor Jubini

Sempre que uma chuva forte atinge a Grande Vitória, a casa de Dunalva Maria da Silva, moradora do bairro Itapoã, em Vila Velha, tem prejuízo. De acordo com ela, dessa vez a família perdeu todos os móveis. O pior é a situação da mãe dela, que é uma senhora que sofreu um derrame recentemente, e fica presa no segundo andar da residência.

Água invade a casa de Dunalva Maria da Silva, em Itapoã, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A água sempre entra. Em 2013 foi pior. Entra ano e sai ano e a gente está sofrendo, comenta.

Em questão de segundos a água também invadiu a casa da Daniela. O filho dela, que não foi para a escola porque estava passando mal, esperou pela mãe em cima do sofá para fugir do alagamento.

Eu estava no trabalho e vim ver meu filho que tinha passado mal. Quando cheguei aqui foi só o tempo de suspender algumas coisas. Suspendi o que tinha mais valor como camas, que vão demorar a secar, roupas, gavetas. Também resgatei os dois cachorros que estavam lá atrás, contou.

Daniela ainda explicou que para proteger a mesa da sala, ela colocou caixas para suspendê-la, assim como os mantimentos.

É bem triste porque você paga caro pelas coisas. Você compra a vista ou a prazo e o valor fica o dobro pra você perder assim em frações de segundos, lamenta.

Apesar da chuva ter dado uma trégua no final da tarde desta segunda-feira (16), muitas ruas continuam alagadas em Itapoã. Na Rua Jaime Duarte do Nascimento, por exemplo, as famílias perderam muitos objetos. A aposentada Raimunda Maria da Silva, de 74 anos, mora com seu pai de 99 anos e a irmã no local.

Ela contou que a água começou a entrar na casa pela manhã e explica que perdeu o guarda-roupa e a cômoda. No entanto, ainda não consegue calcular quanto de prejuízo porque ficou sem energia elétrica.

O cortador de roupa Kallebe Cunha Fernandes Lima, de 25 anos, também mora na Rua Jaime Duarte do Nascimento, em Itapoã, e contou que perdeu geladeira, computador, ferro de passar, além de outros pertences.