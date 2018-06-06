Donos de casa destruída por caminhão no ES vão receber R$ 200 mil

O acidente aconteceu em Colatina, durante a madrugada, e destruiu parte da residência da vítima Crédito: Divulgação | TJES

Após o processo se arrastar por sete anos na Justiça, um casal de Colatina vai receber R$ 200 mil de indenização. Eles tiveram a casa destruída após uma carreta invadir o imóvel. O acidente aconteceu no bairro Santa Helena, em maio de 2011.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o acidente causou ferimentos leves em duas crianças, uma de 9 e outra de 10, que dormiam no momento do acidente.