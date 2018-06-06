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Indenização

Donos de casa destruída por caminhão no ES vão receber R$ 200 mil

O acidente aconteceu em Colatina, em maio de 2011

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 22:03
O acidente aconteceu em Colatina, durante a madrugada, e destruiu parte da residência da vítima Crédito: Divulgação | TJES
Após o processo se arrastar por sete anos na Justiça, um casal de Colatina vai receber R$ 200 mil de indenização. Eles tiveram a casa destruída após uma carreta invadir o imóvel. O acidente aconteceu no bairro Santa Helena, em maio de 2011. 
> Fabricante terá que indenizar cabeleireira após defeito em chapinha
Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o acidente causou ferimentos leves em duas crianças, uma de 9 e outra de 10, que dormiam no momento do acidente.
> Moradora de Vitória será indenizada em mais de R$ 30 mil
Os proprietários do imóvel acionaram a Justiça com pedido de indenização, que foi acatado pelo juiz da 1ª Vara Cível de Colatina.

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