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Verão e greve

Domingo tem praias lotadas e pontos de ônibus cheios na volta pra casa

Se na areia a disputa foi por um lugar ao sol, nos pontos a disputa foi por uma vaga nos coletivos, que estão com a frota restrita por causa da greve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 21:33

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 21:33

Domingo de sol combina com banho de mar. Por isso, os capixabas aproveitam o dia para curtir as praias do Estado. Os quilômetros de areia foram muito bem preenchidos por gente que não quis ficar em casa e decidiu aproveitar o verão. Em boa parte do Espírito Santo as temperaturas ultrapassaram a barreira dos 30º. De acordo com o Incaper, em Vitória, por exemplo, a máxima prevista era de 34ºC, até mesmo na região sul, os termômetros tiveram a máxima prevista de 32ºC.
VOLTA PARA CASA COM PONTOS LOTADOS
Com a frota de ônibus reduzida por causa da greve dos rodoviários, a volta para casa de quem curtiu a praia neste domingo teve que ter uma dose extra de paciência. Os pontos localizados perto das praias de Vitória, como Curva da Jurema e Camburi ficaram lotados no final da tarde deste domingo.
A greve dos rodoviários da Grande Vitória entrou no 13º dia neste domingo. Como não há negociações previstas entre os sindicatos, a previsão é de que a paralisação só termine no próximo dia 10, quando está marcado o julgamento do do dissídio coletivo no TRT-ES.
 
Ponto lotado com banhistas na volta da praia em Vitória Crédito: Rodrigo Maia

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