Domingo: dia D para definição da greve dos rodoviários

Apesar do edital de greve já ter sido publicado na última semana como determina a lei que pede 72 horas de antecedência ao movimento a definição da greve dos rodoviários somente ocorrerá neste domingo (2), às 11 horas, quando a categoria se reúne em assembleia.
As empresas, durante audiência de conciliação na última sexta-feira, fizeram uma contraproposta no reajuste dos salários da categoria e também pediram que o movimento fosse adiado por uma semana.
E é justamente nesta reunião de domingo que os rodoviários irão votar se aceitam os 3% de reajuste ou mesmo se concordam em adiar o movimento para que as negociações sejam continuadas.
ENTENDA
Durante audiência de conciliação entre rodoviários e empresas na sede do Tribunal Regional do Trabalho na tarde da última sexta-feira (30), os sindicatos patronais GVBus e Setpes ofereceram uma contraproposta de reajuste de 3% nos salários. Ao anunciar a greve, a categoria pedia 4% de reajuste mais a inflação tanto nos salários quanto no tíquete-alimentação e plano de saúde.
O representante do Sindirodoviários presente na audiência, Lucio Lima, disse que a contraproposta é um avanço, diante dos 2% de reajuste oferecidos pelas empresas anteriormente, mas que ainda não atinge o que a categoria quer. A contraproposta será apresentada aos rodoviários durante assembleia que será realizada no domingo (2), quando a categoria votará se aceita ou não a oferta. Nesta ocasião, também vão votar o pedido das empresas de que o movimento fosse adiado por uma semana.
A greve está marcada para começar na segunda-feira (3), mas tudo dependerá do que será definido na assembleia deste domingo.
JUSTIÇA VAI DEFINIR QUANTIDADE DE ÔNIBUS EM CIRCULAÇÃO
A GVBus e o Setpes entraram na Justiça nesta quinta-feira (29) para a manutenção de 100% da frota programada de ônibus na próxima segunda-feira (03). A ação, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), pede, também, caso não seja mantida a totalidade dos ônibus, que seja determinado o percentual de 90% da frota programada para os horários de pico, entre 6h e 9h da manhã, bem como das 17h às 20h e nos demais horários com o mínimo de 70% da frota programada. Até as 17 horas desta sexta-feira, essa ação ainda não havia sido analisada pela Justiça.
A petição, feita pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), diz ainda que "outro ponto de caráter necessário é que os veículos transitem com a integralidade da tripulação para aquelas linhas que demandem a utilização de cobrador, haja vista que atualmente é impossível o trânsito sem tal profissional".
Essa ação ainda não foi analisada pela Justiça porque depende do que for definido na assembleia dos rodoviários que será realizada no domingo (2).
"VAMOS RECORRER", DIZ ADVOGADO
Em entrevista ao Gazeta Online, o advogado do Sindirodoviários, Elton Borges, afirmou que está aguardando a manifestação da Justiça. "Se vier a decisão judicial, nós vamos cumpri-la, dentro do que for cabível. Vamos analisar, se couber recurso, para poder fazer o recurso nesse sentido. Se for uma decisão desfavorável ao movimento grevista, nós vamos recorrer. Estamos aguardando. Enquanto não vem a decisão, a greve continua".
POLICIAIS NAS GARAGENS E NOS TERMINAIS
Mantida a greve, as portas das garagens das empresas de ônibus na Grande Vitória vão contar com reforço policial a partir da próxima segunda-feira (03), data prevista para início da paralisação dos rodoviários. De acordo com o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, as tropas especializada e preventiva estarão nas ruas, nos terminais e nas portas das garagens das empresas de transporte de passageiros para evitar piquetes, conflitos e para garantir a segurança e circulação dos ônibus e da população.
EDITAL DE GREVE
Nesta quinta, o sindicato dos rodoviários publicou um edital confirmando a paralisação de segunda. O documento, conforme determina a lei, deve ser publicado com 72 horas de antecedência à paralisação. Os rodoviários prometem cruzar os braços a partir da zero hora da próxima segunda-feira (3). No edital, é prometida, durante a paralisação, a circulação de 30% da frota dos ônibus que operam o sistema.
APROVAÇÃO
A aprovação pela greve ocorreu nesta terça-feira (27) após duas assembleias com os rodoviários. Eles não aceitaram a proposta dos patrões de reajuste linear de 2% nos salários, tíquete-alimentação e plano de saúde.
Os rodoviários pedem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real. Atualmente, o salário dos motoristas é de R$ 2.228 e do cobrador é de R$ 1.150, o tíquete é de R$ 696. Já tivemos cinco reuniões e nada foi resolvido, a classe está insatisfeita, afirma o presidente do Sindirodoviários.
Se ocorrer, a paralisação vai afetar tanto os ônibus do Sistema Transcol quanto os municipais de Vitória e Vila Velha. Atualmente, cerca de 700 mil pessoas utilizam o transporte público todos os dias.