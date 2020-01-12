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Previsão do tempo

Domingo de sol e temperatura de até 36ºC na Grande Vitória

Os termômetros também ficarão altos nas demais regiões do Espírito Santo. Pancadas de chuva isoladas devem ocorrer só a partir desta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 11:28

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 11:28

Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Reforce o protetor solar e prepare uma sombra neste domingo (12). Isso porque os institutos de meteorologia apontam que o dia será de altas temperaturas em todo o Estado, podendo chegar aos 36ºC na Grande Vitória.  É o que mostram os números do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, o domingo será de pouca nebulosidade e sem chuvas. A  temperatura mínima na Grande Vitória será de 22°C e máxima de 36° C.  A temperatura na capital capixaba fica entre 23°C e 35°C. Nas regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste, cenários parecidos. Dia sem chuvas, altas temperaturas e ventos moderados. 
O Climatempo também reforça o cenário de calorão. Na medição do instituto, a temperatura máxima também será de 36ºC  na Grande Vitória e sem possibilidades de chuvas ao longo de todo o dia. 
De acordo com o Incaper, na Região Sul o domingo será de pouca nebulosidade, não chove e a temperatura mínima será de 21 °C e máxima de 36 °C.   Na Região Norte, a temperatura máxima será de 34 °C; na Região Nordeste, 33 °C; e na Região Noroeste, 35 °C.

PRÓXIMA SEMANA

Mas, já a partir desta segunda-feira (13), o cenário muda em algumas áreas do Espírito Santo. Nas regiões Sul e Serrana, devem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Na Região Sul, por exemplo, o cenário será de sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva da tarde para a noite no centro e oeste.  Assim como na Região Serrana, com pancadas isoladas de chuva da tarde para a noite no setor sul. 

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