Domingo de sol e temperatura de até 36ºC na Grande Vitória

Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Reforce o protetor solar e prepare uma sombra neste domingo (12). Isso porque os institutos de meteorologia apontam que o dia será de altas temperaturas em todo o Estado, podendo chegar aos 36ºC na Grande Vitória. É o que mostram os números do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Na Grande Vitória, o domingo será de pouca nebulosidade e sem chuvas. A temperatura mínima na Grande Vitória será de 22°C e máxima de 36° C. A temperatura na capital capixaba fica entre 23°C e 35°C. Nas regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste, cenários parecidos. Dia sem chuvas, altas temperaturas e ventos moderados.

O Climatempo também reforça o cenário de calorão. Na medição do instituto, a temperatura máxima também será de 36ºC na Grande Vitória e sem possibilidades de chuvas ao longo de todo o dia.

De acordo com o Incaper, na Região Sul o domingo será de pouca nebulosidade, não chove e a temperatura mínima será de 21 °C e máxima de 36 °C. Na Região Norte, a temperatura máxima será de 34 °C; na Região Nordeste, 33 °C; e na Região Noroeste, 35 °C.

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