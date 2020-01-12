Domingo de sol e temperatura de até 36ºC na Grande Vitória

Reforce o protetor solar e prepare uma sombra neste domingo (12). Isso porque os institutos de meteorologia apontam que o dia será de altas temperaturas em todo o Estado, podendo chegar aos 36ºC na Grande Vitória. É o que mostram os números do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, o domingo será de pouca nebulosidade e sem chuvas. A temperatura mínima na Grande Vitória será de 22°C e máxima de 36° C. A temperatura na capital capixaba fica entre 23°C e 35°C. Nas regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste, cenários parecidos. Dia sem chuvas, altas temperaturas e ventos moderados.
O Climatempo também reforça o cenário de calorão. Na medição do instituto, a temperatura máxima também será de 36ºC na Grande Vitória e sem possibilidades de chuvas ao longo de todo o dia.
De acordo com o Incaper, na Região Sul o domingo será de pouca nebulosidade, não chove e a temperatura mínima será de 21 °C e máxima de 36 °C. Na Região Norte, a temperatura máxima será de 34 °C; na Região Nordeste, 33 °C; e na Região Noroeste, 35 °C.
PRÓXIMA SEMANA
Mas, já a partir desta segunda-feira (13), o cenário muda em algumas áreas do Espírito Santo. Nas regiões Sul e Serrana, devem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Na Região Sul, por exemplo, o cenário será de sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva da tarde para a noite no centro e oeste. Assim como na Região Serrana, com pancadas isoladas de chuva da tarde para a noite no setor sul.