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Previsão do tempo

Domingo de carnaval será de sol no Espírito Santo

Entre a sexta e sábado, a instabilidade diminui e o sol aparece mais, diz meteorologista do Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 16:04

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 16:04

Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Depois de uma semana de chuvas e estado de atenção para todo o Espírito Santo - que segue até esta quinta-feira (08) -, o tempo começa a abrir a partir de sexta-feira (09). Para, finalmente, o sol brilhar no domingo de carnaval de Norte a Sul do Estado.
"Tivemos chuvas com volumes consideráveis nesta madrugada de terça-feira (06) e hoje o dia está mais chuvoso, mas sem trovoadas. A partir de amanhã (quarta), o sol pode aparecer em alguns períodos", diz a meteorologista do Incaper, Thabata Brito.
Com a possibilidade do sol, de acordo com Thabata, tem o aumento da instabilidade, o que pode provocar pancadas de chuvas e trovoadas em algumas regiões do Estado. "Mas não temos como especificar a área. Podem ter chuvas mais fortes, com rajadas de vento e trovoadas em áreas isoladas", afirma.
Segundo a meteorologista, entre sexta e sábado (10), essa instabilidade diminui e o sol aparece mais. "A chuva vem de uma forma mais passageira e a temperatura aumenta. A previsão é de que o domingo será de sol no Estado inteiro, sem perspectiva de chuva. Para segunda-feira e terça-feira de carnaval ainda não temos previsão", explica.
CHUVA E NEBULOSIDADE VÃO DIMINUIR NO ES
Nesta segunda semana de fevereiro, a mudança na circulação dos ventos sobre a América do Sul vai mudar a concentração das áreas de chuva sobre o Brasil. Esta transformação está associada com a intensificação da ASAS - Alta Subtropical do Atlântico Sul - sobre o Brasil. A ASAS vai causar forte redução da nebulosidade e da chuva especialmente sobre o Espírito Santo, o norte e o leste de Minas Gerais e sobre a Bahia, segundo informações do Climatempo.

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