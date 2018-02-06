Domingo de carnaval será de sol no Espírito Santo

Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Depois de uma semana de chuvas e estado de atenção para todo o Espírito Santo - que segue até esta quinta-feira (08) -, o tempo começa a abrir a partir de sexta-feira (09). Para, finalmente, o sol brilhar no domingo de carnaval de Norte a Sul do Estado.

"Tivemos chuvas com volumes consideráveis nesta madrugada de terça-feira (06) e hoje o dia está mais chuvoso, mas sem trovoadas. A partir de amanhã (quarta), o sol pode aparecer em alguns períodos", diz a meteorologista do Incaper, Thabata Brito.

Com a possibilidade do sol, de acordo com Thabata, tem o aumento da instabilidade, o que pode provocar pancadas de chuvas e trovoadas em algumas regiões do Estado. "Mas não temos como especificar a área. Podem ter chuvas mais fortes, com rajadas de vento e trovoadas em áreas isoladas", afirma.

Segundo a meteorologista, entre sexta e sábado (10), essa instabilidade diminui e o sol aparece mais. "A chuva vem de uma forma mais passageira e a temperatura aumenta. A previsão é de que o domingo será de sol no Estado inteiro, sem perspectiva de chuva. Para segunda-feira e terça-feira de carnaval ainda não temos previsão", explica.

CHUVA E NEBULOSIDADE VÃO DIMINUIR NO ES