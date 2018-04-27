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Cariacica

Doméstica morre atropelada após acidente de moto em Cariacica

Segundo testemunhas, piloto da moto teria tentado fazer uma ultrapassagem.

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 22:33
Thais Ferreira, de 22 anos, foi atropelada por caminhão Crédito: Divulgação
Uma mulher identificada como Thais Ferreira, de 22 anos, morreu após acidente em um cruzamento do bairro Cariacica Sede, na tarde desta quinta-feira (26). A vítima estava de carona em uma motocicleta que era pilotada pelo marido da doméstica.
De acordo com familiares da vítima, o acidente ocorreu quando o piloto da moto foi tentar forçar uma ultrapassagem para entrar na via onde um caminhão trafegava. Os dois veículos acabaram batendo de frente e, ao cair no chão, uma das rodas da carreta passou por cima da cabeça de Thais, que morreu na hora. O marido da vítima, que era casado com ela havia cinco anos, sofreu apenas ferimentos leves. 
Thais Ferreira morava com o esposo no bairro Vila Roma, em Cariacica. Ela deixa duas filhas: uma de 4 anos e outra de um.
De acordo com o cunhado de Thais, David Cândido, o casal retornava de um passeio em Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado. O parente contou que minutos após o acidente passou pelo local, presenciou que um atropelamento havia acontecido e, como estava com pressa, decidiu passar direto. O susto veio na sequência, quando o filho de David, de 14 anos, ao conseguir reconhecer a mulher no chão, informou ao pai que a vítima era Thais.
A irmã de Thais, Janaina Ferreira Gomes, de 32 anos, contou que a doméstica era uma pessoa doce e amada por todos. Falou ainda que, a partir de agora, vai cuidar de suas sobrinhas. Segundo Janaina, porém, a dificuldade será em conseguir falar da morte da mãe para as duas crianças.

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