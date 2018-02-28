Dois médicos são presos em nova fase da operação 'Lama Cirúrgica'

Dois médicos ortopedistas foram presos na manhã desta quarta-feira (28) em uma nova fase da operação "Lama Cirúrgica", comandada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc). Rodrigo Souza e Marcos Robson tiveram a prisão preventiva decretada e foram levados para a sede do Nuroc, onde prestam depoimento. Rodrigo foi preso em Jardim da Penha e Marcos na Praia do Canto

O advogado de Marcos, Paulo Cesar Amâncio, comentou a prisão de seu cliente na sede do Nuroc. "Meu cliente até este momento vem contribuindo com a Justiça. Prestou informações, trouxe documentos para dentro desse inquérito e, mesmo assim, foi feito um pedido de prisão preventiva para ele. Sem ter a informação correta ainda do motivo da prisão, posso garantir que a prisão foi um equívoco", ressaltou o advogado.

O advogado de Marcos, Paulo Cesar Amâncio, comentou a prisão do médico Crédito: Eduardo Dias

Amâncio afirmou, ainda, que o advogado trouxe documentos comprovando que, em todas cirurgias que ele fez, não houve infecção com ele. "Ele passou (ao Nuroc) um rol de pacientes que ele operou. Se colocou à disposição para fornecer documentos bancários para ver que não tem transação nenhuma com esse empresa investigada", finalizou.

A reportagem aguarda para falar com o advogado Frederico Pimentel, que faz a defesa do médico Rodrigo Souza.

O QUE DIZ O CRM

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) apoia, desde o início, a Operação Lama Cirúrgica. Abriu sindicância para apurar o possível envolvimento dos médicos até o momento denunciados pela Operação e solicitará ao Nuroc informações sobre a ação de hoje (28) para serem anexadas à sindicância.

Com informações de Eduardo Dias

LAMA CIRÚRGICA

Operação Lama Cirúrgica, deflagrada no Espírito Santo, identificou um detalhe ainda mais preocupante para quem se submeteu a cirurgias no Estado: a venda de materiais já utilizados, que deveriam ter sido descartados, para uso cirúrgico, tem por trás uma quadrilha com tentáculos nos Estados Unidos. A apuração é do repórter Roger Santana, da TV Gazeta, e foi revelada também pelo Fantástico, da TV Globo. identificou um detalhe ainda mais preocupante para quem se submeteu a cirurgias no Estado: a venda de materiais já utilizados, que deveriam ter sido descartados, para uso cirúrgico, tem por trás uma quadrilha com tentáculos nos Estados Unidos. A apuração é do repórter Roger Santana, da TV Gazeta, e foi revelada também pelo Fantástico, da TV Globo.

O material usado era revendido para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória, a princípio, por duas empresas: a Alfa Medical e a Golden Hospitalar. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda.

O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), descobriu que um dos hospitais, o Metropolitano, na Serra, teria utilizado materiais que foram reprocessados mais de 2.500 vezes, inclusive agulhas e fios de sutura.

As investigações começaram em outubro, após uma denúncia anônima, e a polícia chegou ao hospital a tempo de impedir que os materiais cirúrgicos descartáveis fossem usados ilegalmente na dona de casa Maria de Lourdes Cardoso, paciente que iria se submeter a um procedimento no ombro.

Chegou a enfermeira e disse que não ia ser possível fazer mais a cirurgia, porque o material que era para vir para mim não tinha chegado, disse ela, que na época não sabia a verdadeira razão do cancelamento.

A gente luta para fazer (a cirurgia) e ainda passa umas coisas dessas. Sem saber, né? Então eu vou confiar em quem mais?, desabafou a paciente.

Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein e o enfermeiro Thiago Waiyn, da empresa Golden Hospitalar, que vendiam os produtos como se fossem novos, foram presos. Buscas também foram feitas na Golden e na empresa Esterileto.

Esses irresponsáveis utilizam material cuja importação é proibida e utilizam materiais em cirurgia cujo reprocessamento é proibido, disse o secretário de Segurança do Estado, André Garcia.

Operação Lama Cirúrgica foi destaque de A Gazeta no dia 17 Crédito: Arquivo

POLÍCIA FEDERAL

Na ocasião do inícios das investigações, o secretário de Segurança, inclusive, acredita que o esquema vai além das divisas do Espírito Santo. Ele quer que a Polícia Federal entre no caso. Claramente essa não é uma questão que está limitada às divisas do Espírito Santo, alegou.

Na busca feita pelo Nuroc na sede da Golden Hospitalar, a polícia encontrou carimbos de três médicos e um receituário assinado e carimbado por um quarto médico, só que em branco. A prática está sendo considerada suspeita e os quatro estão sendo investigados.

André Garcia: "Esses irresponsáveis utilizam material cuja importação é proibida, e materiais em cirurgias cujo reprocessamento é proibido" Crédito: Reprodução TV Gazeta

Segundo a Vigilância Sanitária da Serra, os riscos vão desde uma infecção por vírus, por hepatite, até micobactéria, danos que muitas vezes só vão aparecer daqui a anos. Os problemas podem surgir daqui até 10 anos, acrescentou Geane Sobral, da Vigilância Sanitária municipal.

TELEFONEMA REVELOU PREOCUPAÇÃO

Um telefonema gravado com autorização da Justiça revelou que Marcos Stein, um dos donos da Golden Hospitalar, relatou a outro integrante da quadrilha sua preocupação com as suspeitas levantadas pela Operação Lama Cirúrgica.

Eu passei um problema agora com a Vigilância Sanitária e outros órgãos, eles estão no meu pé, relatou o empresário. O interlocutor, não identificado, disse, então, que não teria como fornecer notas fiscais dos produtos.

Eles não aceitam devolução e eu já paguei sobre o transporte desse material. A gente vende desse jeito. Deixando claro que não é um material legal. O mercado sabe, disse.

O OUTRO LADO: O QUE DIZEM OS ACUSADOS

Os advogados de Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein, donos da Golden Hospitalar, afirmaram para a reportagem do Fantástico que a empresa nunca forneceu materiais, produtos ou serviços impróprios ou inapropriados para uso devido, a quaisquer de seus clientes.

O médico Nilo Lemos Neto, cujo receituário foi encontrado na sede da Golden Hospitalar, disse que o mesmo tinha a finalidade de cumprir o fluxo burocrático para confirmação de materiais que ele efetivamente havia utilizado em cirurgia específica. Antes de enviar nota, porém, ele disse por telefone que após uma cirurgia havia entregado o receituário para um auxiliar.

Os advogados do enfermeiro Thiago Waiyn disse que ele é inocente.

A dona da empresa Esterileto, Mônica Marinho, disse que a culpa é de um ex-sócio. O que houve foi uma falha pela gestão antiga da entrada desse material na empresa. A gente está sendo até muito chato com os clientes quando alguém tenta enviar para gente alguma coisa que não pode ser processada.

A reportagem também entrou em contato por telefone e nos locais de trabalho dos médicos que admitiram que são os donos dos carimbos encontrados na Golden.

Eduardo Ramalho e Rodrigo Souza não retornaram. Já o advogado do médico Marcos Robson Alves Júnior disse que ele apresentou para a polícia documentos que comprovam sua idoneidade no que tange a relação médico e paciente. E que está à disposição para esclarecer quaisquer fatos para a conclusão da investigação.

O Fantástico não conseguiu o contato com o ex-sócio da Esterileto, Carlos Eduardo Rodrigues Soares. Já a Alfa afirmou que os envolvidos na investigação trabalharam na Alfa e foram demitidos.

ENFERMEIRO É SOLTO

O enfermeiro Thiago Waiyn, de 35 anos, suspeito de adulterar produtos cirúrgicos e fornecê-los como novos, e preso na Operação Lama Cirúrgica para obter mais lucro em hospitais da Grande Vitória, foi solto na última quarta-feira (21). Além dele, foram detidos dois empresários que faziam parte do sistema e permanecem presos.

A operação comandada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), aconteceu em Vitória e Serra, e revelou que produtos descartáveis foram reutilizados 2.536 vezes e vendidos a hospital particular da Serra.

De acordo com a polícia, os produtos eram reprocessados ilicitamente e utilizados em procedimentos cirúrgicos na área ortopédica em hospitais privados, causando potencial dano à saúde de usuários e da coletividade. A reutilização de materiais descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Nuroc chegou até os criminosos depois de receber uma denúncia anônima. Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein - proprietários da Golden Hospitalar -, e o enfermeiro Thiago Waiyn foram são acusados de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e adulteração de produtos medicinais.

Procurada pela reportagem por telefone, a defesa do enfermeiro não atendeu às ligações.

INVESTIGAÇÕES

As investigações tiveram início em outubro do ano passado, depois que uma operação do Nuroc e da Vigilância Sanitária apreendeu produtos médicos e etiquetas adulteradas. O avanço das apurações revelou adulteração de códigos de registro, número do lote, data de fabricação e validade do produto em produtos e etiquetas apreendidos no Golden Hospitalar e no centro cirúrgico de um hospital da Serra.