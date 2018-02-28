Dois médicos são presos em nova fase da operação 'Lama Cirúrgica'

Dois médicos ortopedistas foram presos na manhã desta quarta-feira (28) em uma nova fase da operação "Lama Cirúrgica", comandada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc). Rodrigo Souza e Marcos Robson tiveram a prisão preventiva decretada e foram levados para a sede do Nuroc, onde prestam depoimento. Rodrigo foi preso em Jardim da Penha e Marcos na Praia do Canto
O advogado de Marcos, Paulo Cesar Amâncio, comentou a prisão de seu cliente na sede do Nuroc. "Meu cliente até este momento vem contribuindo com a Justiça. Prestou informações, trouxe documentos para dentro desse inquérito e, mesmo assim, foi feito um pedido de prisão preventiva para ele. Sem ter a informação correta ainda do motivo da prisão, posso garantir que a prisão foi um equívoco", ressaltou o advogado.
Amâncio afirmou, ainda, que o advogado trouxe documentos comprovando que, em todas cirurgias que ele fez, não houve infecção com ele. "Ele passou (ao Nuroc) um rol de pacientes que ele operou. Se colocou à disposição para fornecer documentos bancários para ver que não tem transação nenhuma com esse empresa investigada", finalizou.
A reportagem aguarda para falar com o advogado Frederico Pimentel, que faz a defesa do médico Rodrigo Souza.
O QUE DIZ O CRM
O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) apoia, desde o início, a Operação Lama Cirúrgica. Abriu sindicância para apurar o possível envolvimento dos médicos até o momento denunciados pela Operação e solicitará ao Nuroc informações sobre a ação de hoje (28) para serem anexadas à sindicância.
Com informações de Eduardo Dias
LAMA CIRÚRGICA
A Operação Lama Cirúrgica, deflagrada no Espírito Santo, identificou um detalhe ainda mais preocupante para quem se submeteu a cirurgias no Estado: a venda de materiais já utilizados, que deveriam ter sido descartados, para uso cirúrgico, tem por trás uma quadrilha com tentáculos nos Estados Unidos. A apuração é do repórter Roger Santana, da TV Gazeta, e foi revelada também pelo Fantástico, da TV Globo.
O material usado era revendido para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória, a princípio, por duas empresas: a Alfa Medical e a Golden Hospitalar. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda.
O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), descobriu que um dos hospitais, o Metropolitano, na Serra, teria utilizado materiais que foram reprocessados mais de 2.500 vezes, inclusive agulhas e fios de sutura.
As investigações começaram em outubro, após uma denúncia anônima, e a polícia chegou ao hospital a tempo de impedir que os materiais cirúrgicos descartáveis fossem usados ilegalmente na dona de casa Maria de Lourdes Cardoso, paciente que iria se submeter a um procedimento no ombro.
Chegou a enfermeira e disse que não ia ser possível fazer mais a cirurgia, porque o material que era para vir para mim não tinha chegado, disse ela, que na época não sabia a verdadeira razão do cancelamento.
A gente luta para fazer (a cirurgia) e ainda passa umas coisas dessas. Sem saber, né? Então eu vou confiar em quem mais?, desabafou a paciente.
Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein e o enfermeiro Thiago Waiyn, da empresa Golden Hospitalar, que vendiam os produtos como se fossem novos, foram presos. Buscas também foram feitas na Golden e na empresa Esterileto.
Esses irresponsáveis utilizam material cuja importação é proibida e utilizam materiais em cirurgia cujo reprocessamento é proibido, disse o secretário de Segurança do Estado, André Garcia.
POLÍCIA FEDERAL
Na ocasião do inícios das investigações, o secretário de Segurança, inclusive, acredita que o esquema vai além das divisas do Espírito Santo. Ele quer que a Polícia Federal entre no caso. Claramente essa não é uma questão que está limitada às divisas do Espírito Santo, alegou.
Na busca feita pelo Nuroc na sede da Golden Hospitalar, a polícia encontrou carimbos de três médicos e um receituário assinado e carimbado por um quarto médico, só que em branco. A prática está sendo considerada suspeita e os quatro estão sendo investigados.
Segundo a Vigilância Sanitária da Serra, os riscos vão desde uma infecção por vírus, por hepatite, até micobactéria, danos que muitas vezes só vão aparecer daqui a anos. Os problemas podem surgir daqui até 10 anos, acrescentou Geane Sobral, da Vigilância Sanitária municipal.
TELEFONEMA REVELOU PREOCUPAÇÃO
Um telefonema gravado com autorização da Justiça revelou que Marcos Stein, um dos donos da Golden Hospitalar, relatou a outro integrante da quadrilha sua preocupação com as suspeitas levantadas pela Operação Lama Cirúrgica.
Eu passei um problema agora com a Vigilância Sanitária e outros órgãos, eles estão no meu pé, relatou o empresário. O interlocutor, não identificado, disse, então, que não teria como fornecer notas fiscais dos produtos.
Eles não aceitam devolução e eu já paguei sobre o transporte desse material. A gente vende desse jeito. Deixando claro que não é um material legal. O mercado sabe, disse.
O OUTRO LADO: O QUE DIZEM OS ACUSADOS
Os advogados de Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein, donos da Golden Hospitalar, afirmaram para a reportagem do Fantástico que a empresa nunca forneceu materiais, produtos ou serviços impróprios ou inapropriados para uso devido, a quaisquer de seus clientes.
O médico Nilo Lemos Neto, cujo receituário foi encontrado na sede da Golden Hospitalar, disse que o mesmo tinha a finalidade de cumprir o fluxo burocrático para confirmação de materiais que ele efetivamente havia utilizado em cirurgia específica. Antes de enviar nota, porém, ele disse por telefone que após uma cirurgia havia entregado o receituário para um auxiliar.
Os advogados do enfermeiro Thiago Waiyn disse que ele é inocente.
A dona da empresa Esterileto, Mônica Marinho, disse que a culpa é de um ex-sócio. O que houve foi uma falha pela gestão antiga da entrada desse material na empresa. A gente está sendo até muito chato com os clientes quando alguém tenta enviar para gente alguma coisa que não pode ser processada.
A reportagem também entrou em contato por telefone e nos locais de trabalho dos médicos que admitiram que são os donos dos carimbos encontrados na Golden.
Eduardo Ramalho e Rodrigo Souza não retornaram. Já o advogado do médico Marcos Robson Alves Júnior disse que ele apresentou para a polícia documentos que comprovam sua idoneidade no que tange a relação médico e paciente. E que está à disposição para esclarecer quaisquer fatos para a conclusão da investigação.
O Fantástico não conseguiu o contato com o ex-sócio da Esterileto, Carlos Eduardo Rodrigues Soares. Já a Alfa afirmou que os envolvidos na investigação trabalharam na Alfa e foram demitidos.
ENFERMEIRO É SOLTO
O enfermeiro Thiago Waiyn, de 35 anos, suspeito de adulterar produtos cirúrgicos e fornecê-los como novos, e preso na Operação Lama Cirúrgica para obter mais lucro em hospitais da Grande Vitória, foi solto na última quarta-feira (21). Além dele, foram detidos dois empresários que faziam parte do sistema e permanecem presos.
A operação comandada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), aconteceu em Vitória e Serra, e revelou que produtos descartáveis foram reutilizados 2.536 vezes e vendidos a hospital particular da Serra.
De acordo com a polícia, os produtos eram reprocessados ilicitamente e utilizados em procedimentos cirúrgicos na área ortopédica em hospitais privados, causando potencial dano à saúde de usuários e da coletividade. A reutilização de materiais descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O Nuroc chegou até os criminosos depois de receber uma denúncia anônima. Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein - proprietários da Golden Hospitalar -, e o enfermeiro Thiago Waiyn foram são acusados de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e adulteração de produtos medicinais.
Procurada pela reportagem por telefone, a defesa do enfermeiro não atendeu às ligações.
INVESTIGAÇÕES
As investigações tiveram início em outubro do ano passado, depois que uma operação do Nuroc e da Vigilância Sanitária apreendeu produtos médicos e etiquetas adulteradas. O avanço das apurações revelou adulteração de códigos de registro, número do lote, data de fabricação e validade do produto em produtos e etiquetas apreendidos no Golden Hospitalar e no centro cirúrgico de um hospital da Serra.
Essa foi a primeira fase da operação. As investigações prometem identificar também a existência de fraude em produtos reprocessados, que são vendidos como novos/originais fossem, em prejuízo de operadoras de plano de saúde e seus beneficiários. O Nuroc ainda investiga a participação de hospitais privados e distribuidoras de produtos para a saúde atuantes em Vitoria, Serra, Cariacica e Vila Velha.