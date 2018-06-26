DNIT faz serviços de manutenção na Segunda Ponte

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) faz serviços de manutenção e conservação na Segunda Ponte, na noite desta segunda-feira (25). O sentido Vitória x Cariacica foi parcialmente bloqueado para o início das obras, que devem acontecer até as 4 horas da madrugada de terça-feira (26).
Os serviços contam com a limpeza das pistas, retirada de terra, matos e lixos, desobstrução das drenagens da ponte, além da caiação que é uma pintura diferenciada nas barreiras centrais e laterais.
A ponte possui 1,4 quilômetros de extensão até os acessos a Cariacica.