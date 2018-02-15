DNIT explica demora em interdição na BR 259: 'Risco da rocha descer'

Há mais de uma semana, pedras interditam completamente a BR 259, em Colatina. Com o bloqueio, os motoristas que precisam trafegar pela região têm que utilizar um desvio por estrada de chão e alguns acidentes também já foram registrados. Ainda assim, as obras na pista bloqueada só começam na semana que vem . A demora tem um motivo, segundo Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT): a fratura na rocha é muito grande.

De acordo com o superintendente do DNIT, André Martinez, a obra no local exige cuidado redobrado, por que há risco da rocha descer e provocar um estrago ainda maior.

Crédito: Internauta via Whatsapp

"As pedras não podem ser apenas retiradas. A fratura na rocha é grande. O risco dela descer e levar toda a rodovia é muito grande, o que elevaria muito o custo da solução. Sem contar o risco de morte de vidas humanas, essa não tem preço", esclareceu.

Ainda segundo Martinez, uma equipe do DNIT vai ao local na tarde desta quinta-feira (15). Entretanto, o andamentos das obras precisa seguir as etapas determinadas na lei de licitações e contratos.

"No caso em questão, antes de ser decretada a emergência, para enquadrar na lei, devemos cumprir algumas etapas. Em síntese, a empresa será contratada, removerá as pedras, explodirá parte da rocha e faremos uma proteção com gabião (um tipo de estrutura armada)", explicou o superintendente do DNIT.

A empresa que será contratada deverá, além de retirar as rochas da pista, estabilizar a encosta para que novos deslizamentos não ocorram. Serão utilizados explosivos de forma controlada, técnica chamada de desmonte cuidadoso. O valor ainda não foi definido, e também não é possível precisar quanto tempo a obra de liberação da pista deve durar.

Caminhão colide com rochas na BR 259 Crédito: Internauta

ACIDENTES

dois veículos se acidentaram no trecho interditado. Durante a madrugada, um motorista colidiu contra as rochas que estão na via. Segundo a PRF, a vítima foi encaminhada para um hospital em Baixo Guandu. Só nessa quarta-feira (14),. Durante a madrugada, um motorista colidiu contra as rochas que estão na via. Segundo a PRF, a vítima foi encaminhada para um hospital em Baixo Guandu.

Os blocos colocados um quilômetro antes da interdição foram removidos e parte da pista ficou livre. O fato confundiu os motoristas, que acreditaram que o caminho já estava liberado.

Interdição do trecho da BR 259, em Colatina Crédito: TV Gazeta

Durante a manhã, um carro com uma família mineira bateu nos blocos. Eles reclamaram que viram as placas falando sobre a interdição mas não perceberam placas que indicassem onde ficava o desvio.

DESVIOS

A opção para os usuários de carros de passeio é utilizar a ES-446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina, que possui parte pavimentada e parte de terra. O tráfego de carretas deve ser feito por Itaguaçu e Santa Teresa, no sentido norte, e descendo pela BR-101.

Acidente na BR 259, em Colatina Crédito: TV Gazeta