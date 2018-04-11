Disque-Denúncia pode ganhar aplicativo no Espírito Santo

O secretário de Segurança Pública do Estado falou sobre a possibilidade da criação de um aplicativo para o Disque-Denúncia Crédito: João Paulo Rocetti

Usar a tecnologia a favor do trabalho da polícia. Essa é uma das promessas do novo secretário estadual de Segurança Pública. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta (11), Nylton Rodrigues afirmou que uma das apostas é criar um aplicativo de celular para o 181, e facilitar o trabalho do Disque-Denúncia.

"Queremos avançar ainda mais no nosso serviço 181 para que a população possa acessar não só pelo telefone. As polícias são muito mais eficientes quando a informação chega, e nós queremos avançar nisso. Não apenas poder ligar, mas ter um aplicativo para acessar o serviço do 181. Temos que abrir as portas de acesso às polícias", declarou.

PROMOÇÕES

Ainda de acordo com o secretário, 682 policiais militares foram promovidos na semana passada e o mesmo deve acontecer com mais 500 policiais ao longo do ano. Nylton Rodrigues defendeu o aumento salarial para policiais militares e civis, mas ponderou que tudo precisa ser feito com cautela.