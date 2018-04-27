Disputa sobre local de velório de doméstica interdita o Contorno

Trânsito ficou totalmente interditado na Rodovia do Contorno, na BR 101, nesta sexta-feira (27) Crédito: Internauta

Familiares da doméstica Thais Ferreira, que morreu atropelada em Cariacica na tarde desta quinta-feira (26), realizaram uma manifestação por volta de 4h30 desta sexta-feira (27). Eles interditaram totalmente o quilômetro 286 da Rodovia do Contorno por causa de uma divergência familiar sobre o local em que a vítima seria velada. , realizaram uma manifestação por volta de 4h30 desta sexta-feira (27). Eles interditaram totalmente o quilômetro 286 da Rodovia do Contorno por causa de uma divergência familiar sobre o local em que a vítima seria velada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 15 pessoas reivindicaram que o velório da doméstica fosse realizado no bairro Nova Rosa da Penha e não em Cariacica Sede, ambos em Cariacica. A via foi liberada por volta de 5h40.

A irmã de Thais, Genaína Ferreira, contou que ela e outra irmã foram liberar o corpo da doméstica na noite desta quinta. Quando voltaram em casa para buscar roupas, o rapaz que mantinha relacionamento há 3 anos com Thais - que não participou do processo de liberação do corpo - foi até ao Departamento Médico Legal (DML) com uma funerária e levou o corpo da vítima para ser velado.

A irmã disse que o rapaz levou o corpo de Thais para uma igreja sem avisar a família e o abandonou lá com desconhecidos. Segundo ela, nem o próprio rapaz participou do velório. Foi praticamente um crime o que ele fez. Praticamente roubou o corpo da minha irmã.

Genaína, que culpa o rapaz pela morte da irmã, relatou que a família não conseguiu realizar o velório até agora. A outra irmã da vítima, Ana Paula Ferreira, foi até a Polícia Civil na manhã desta sexta para que o velório seja realizado pela família.

O ACIDENTE

Thais Ferreira, de 22 anos, foi atropelada por caminhão Crédito: Divulgação

Thais Ferreira, de 22 anos, morreu após acidente em um cruzamento do bairro Cariacica Sede, na tarde desta quinta-feira (26). A vítima estava de carona em uma motocicleta que era pilotada pelo companheiro da doméstica.

De acordo com familiares da vítima, o acidente ocorreu quando o piloto da moto foi tentar forçar uma ultrapassagem para entrar na via onde um caminhão trafegava. Os dois veículos acabaram batendo de frente e, ao cair no chão, uma das rodas da carreta passou por cima da cabeça de Thais, que morreu na hora. O companheiro da vítima sofreu apenas ferimentos leves.

Thais Ferreira morava com o o companheirono bairro Vila Roma, em Cariacica. Ela deixa duas filhas: uma de 4 anos e outra de um.

De acordo com o cunhado de Thais, David Cândido, o casal retornava de um passeio em Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado. O parente contou que minutos após o acidente passou pelo local, presenciou que um atropelamento havia acontecido e, como estava com pressa, decidiu passar direto. O susto veio na sequência, quando o filho de David, de 14 anos, ao conseguir reconhecer a mulher no chão, informou ao pai que a vítima era Thais.