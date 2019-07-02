Luiz César Maretto classificou como maldade e burrice a demolição do Terminal de Itaparica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), Luiz César Maretto, classificou como maldade e burrice a demolição do Sistema Transcol, sendo que cerca de 45 mil pessoas passavam semanalmente pelo local. O diretor-geral doLuiz César Maretto, classificou como maldade e burrice a demolição do Terminal de Itaparica , em Vila Velha, pelo governo anterior. O local, que está interditado há 10 meses, faz falta na vida dos capixabas que utilizam o, sendo que cerca de 45 mil pessoas passavam semanalmente pelo local.

Em entrevista à reportagem da Rádio CBN Vitória para falar sobre prazos e atrasos na obra do Terminal de Itaparica, Maretto não falou em datas conclusivas, mas afirmou que o Iopes trabalha desde janeiro na recuperação do espaço.

Your browser does not support the audio element. Diretor do Iopes diz que demolição de terminal foi maldade e burrice

Qual a previsão do Iopes e o que estão planejando?

Terminal de Itaparica, seguramente, é uma das obras mais importantes que eu tenho que retomar, junto dela nós temos dezenas de obras para retomar. O trabalho está intenso, estamos ficando loucos com esse negócio de retomar obra. Toda semana a gente retoma uma ou duas obras, além dessas que ficaram paradas, essas obras urbanas que estão tirando o sono do cidadão capixaba. Pelo amor de Deus, não faz previsão, não. O que acontece é que nós chegamos e o terminal estava demolido. Dentro da estrutura de poder público, da contratação de obra, ninguém consegue fazer aquilo ser tão rápido. A burocracia pública destrói qualquer gestor público. Nós começamos em março, o projeto está pronto, o orçamento está pronto e essa semana estamos iniciando as tratativas internas de licitação que podem durar 30 dias, como podem durar 60 dias, depende muito dos participantes da licitação. E isso eu tenho dito sistematicamente. E, embora eu tenha reconhecimento que o, seguramente, é uma das obras mais importantes que eu tenho que retomar, junto dela nós temos dezenas de obras para retomar. O trabalho está intenso, estamos ficando loucos com esse negócio de retomar obra. Toda semana a gente retoma uma ou duas obras, além dessas que ficaram paradas, essas obras urbanas que estão tirando o sono do cidadão capixaba.

O que vai ser refeito, já que o projeto está pronto?

A gente pode até disponibilizar o projeto, para mostrar à população. Vai ser feita uma nova cobertura no modelo de membrana tensionada, o que algumas pessoas chamam de lona tensionada. E, em função de fazer uma nova cobertura, tem que fazer uma nova captação de água, nova iluminação, porque a iluminação estava presa na cobertura. Nós vamos aproveitar e fazer o polimento do piso, a Ceturb já está fazendo a melhoria dos banheiros internamente, melhoria na pavimentação, na drenagem externa, fazer uma abertura no ramo de trás do terminal. Em suma, vamos deixar o terminal novo outra vez.

Valor estimado de R$ 9 milhões?

É, infelizmente essa obra vai custar R$ 9 milhões. A cobertura custa em torno de R% 5,8 milhões, ainda assim muito mais barata do que a feita lá atrás, que ficou em torno de R$ 7 milhões, isso a preço de nove anos atrás. A estrutura metálica é uma cobertura cara e, além disso, fizemos a opção pela membrana até para tentarmos ser o mais célere possível para fechar a cobertura do terminal.

O senhor mencionou cerca de R$ 5,8 milhões para o teto. Na avaliação da atual gestão do Iopes, tinha necessidade de retirada desse telhado?

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) anterior, que não retirasse a cobertura porque eu tinha certeza absoluta que nós tínhamos como recuperar, mas ainda assim o secretário de Transporte determinou (a demolição) em dezembro, ou seja, ficaram quatro anos para fazer a demolição e deixaram para demolir exatamente em dezembro de 2018. Eu particularmente pedi ao Alex (Mariano), que era o diretor daanterior, que não retirasse a cobertura porque eu tinha certeza absoluta que nós tínhamos como recuperar, mas ainda assim o secretário de Transporte determinou (a demolição) em dezembro, ou seja, ficaram quatro anos para fazer a demolição e deixaram para demolir exatamente em dezembro de 2018.

Como o senhor avalia essa decisão?

Eu vou voltar a dizer, eu sei que isso vai criar sérios problemas, possivelmente até para o governo que eu represento, mas isso para mim chama-se maldade, e maldade com um pouco de burrice também.

Cerca de 45 mil pessoas passam aqui semanalmente. O que dizer para esses usuários que estão esperando a retomada desse terminal?

Dizer que a gente está trabalhando intensamente para poder, nos próximos dias, colocar essa licitação na rua, contratar obra e fazer uma correria louca para que esse terminal esteja funcionando ainda neste ano. Nós estamos trabalhando desde o dia 1º de janeiro e, infelizmente, nós encontramos muita casca de banana, todas as obras têm uma "travazinha", todas as que estamos retomando, se não por questão da lei, se não é por questão de a obra estar maculada de alguma maneira, tudo aquilo que a gente está botando a mão tem uma trava para nos atrapalhar. Mas Deus é mais e nós vamos conseguir retomar e entregar até o final do governo Casagrande todas as obras que estavam paralisadas, se Deus quiser. Veja a situação do terminal no vídeo abaixo:

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