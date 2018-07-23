Dicas para não comprar um carro com quilometragem adulterada

Os cuidados na hora de comprar um carro seminovo Crédito: Divulgação

Comprar um carro usado tem algumas vantagens e, entre elas, está o preço consideravelmente menor que um zero quilômetro. Mas, como saber se aquele veículo seminovo que você pretende comprar não teve a quilometragem adulterada?

Apesar de crime, a prática de diminuir a quilometragem dos veículos para que eles fiquem com cara de seminovo é comum no Brasil. Nesse domingo (22), uma reportagem do Fantástico mostrou que veículos adulterados foram vendidos e estão rodando pelas ruas e pelas estradas do país.

Para não cair no golpe, a dica número 1 é ficar de olho no manual de revisão do carro. O presidente da Associação de Revendedores Independentes do Espírito Santo (Arives), Paulo César Martinelli diz que o segredo para não ser enganado é pesquisar.

"Essa prática não pode ser aceita, é crime. É preciso estar atento. Hoje, infelizmente, tem pessoas e empresas que usam dessa artimanha ilegal para se beneficiar de alguma maneira. Quem vai comprar precisa saber de quem era o carro, se é um loja de boa procedência e se quem vende é uma pessoa de boa índole. Tem que pesquisar. Verificar o manual de revisão do carro para saber há quanto tempo foi a última revisão, e aí comparar com a quilometragem que está marcando no painel", afirma.

Martinelli diz que também vale visitar a oficina onde o carro passou por manutenção. E ainda pedir a um mecânico de confiança para dar volta com você no veículo, antes de fechar a compra.

"As vezes o carro nem passou por manutenção, só por isso já dá para desconfiar e não comprar. Mas você pode verificar qual foi o local em que as revisões foram feitas, ir até a oficina e perguntar quando e como foram as últimas passagens do carro por lá", explica ele, antes de completar.

"Um mecânico de confiança ajuda muito, porque tem várias peças no carro que se desgastam com o tempo. Um bom mecânico já vai verificar se essas peças - como pastilhas de freio, pneus, velas e embreagem estão de acordo com a quilometragem. As vezes o painel mostra 30 mil km rodados e o carro já está com a embreagem toda ruim. Se estiver atento, é possível enxergar isso tudo", garante.

Se ainda assim você acabar sendo vítima de uma fraude, é importante denunciar o crime à polícia. A Polícia Civil informa que esse tipo de caso pode ser registrado em qualquer delegacia.

DICAS

1 - Conferir o manual do veículo

2 - Comparar datas das revisões com a quilometragem

3 - Pedir a um mecânico de confiança para fazer o test-drive com você