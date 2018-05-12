Dia de vacinação começa sem maiores transtornos na Grande Vitória

Unidade de Saúde em Porto de Santana, Cariacica Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória

Grande Vitória neste sábado (12). 98 postos de saúde se prepararam para a data, em que a imunização é voltada para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A manhã do chamado Dia D de vacinação começou tranquilo naneste sábado (12). 98 postos de saúde se prepararam para a data, em que a imunização é voltada para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Cariacica, se formou uma grande fila em frente a unidade de saúde, mas não houve registros de reclamações ou confusão no posto. Em, se formou uma grande fila em frente a unidade de saúde, mas não houve registros de reclamações ou confusão no posto.

Serra, o Secretário de Saúde Benício Farley Santos falou que a vacinação está bem tranquila e com filas rápidas. A estimativa é vacinar mais 8 mil pessoas nesta data. Mais de 43 mil pessoas já receberam a dose no município. Já no município da, o Secretário de Saúde Benício Farley Santos falou que a vacinação está bem tranquila e com filas rápidas. A estimativa é vacinar mais 8 mil pessoas nesta data. Mais de 43 mil pessoas já receberam a dose no município.

A aposentada Catarina Pereira Ramos, de 62 anos, disse que este ano foi muito mais organizado do que nos anos anteriores. "Não demorei nem cinco minutos para ser atendida", disse.

Catarina Pereira Ramos, aposentada de 62 anos, também participou do dia D da vacina Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória

Um auxiliar de obras de 34 anos, que compareceu a uma unidade de saúde da Serra com o enteado, disse que enfrentou um pouco de transtorno no início. "Estava faltando vacina, mas depois que chegou foi bem rápido, tranquilo e normal", informou.

Márcio e o enteado se vacinaram na manhã deste sábado (12) Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória

MUTIRÃO

Na Grande Vitória, 98 postos de saúde já estão preparados para o chamado Dia D. A imunização é voltada para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Em Vitória, a imunização vai acontecer em 13 unidades de saúde e na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, de 8h as 17h. Para este sábado (12), não é necessário agendamento. As senhas serão distribuídas de acordo com a ordem de chegada dos pacientes.

Segundo a gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, a estimativa é vacinar 10 mil pessoas no Dia D. As pessoas não precisam fazer agendamento para o próximo sábado. Para organizar, a gente vai distribuir as senhas por ordem de chegada.

Em Cariacica, 27 postos de saúde estarão abertos para a vacinação contra a gripe. As doses estarão disponíveis também das 8h às 17h. A imunização também ocorrerá por ordem de chegada. A prefeitura não informou a quantidade de pessoas que pretende imunizar no próximo fim de semana.

Também no sábado, 17 unidades de saúde de Vila Velha (exceto Paul e Prainha) funcionarão das 8 às 17 horas. Na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, haverá a vacinação apenas de adultos. Além disso, também vai funcionar um posto volante na Igreja Presbiteriana em Paul para todas as faixas do grupo prioritário de risco.

Na Serra, 38 unidades de saúde da Serra abrem neste sábado. Quem está entre os grupos prioritários deve ficar atento à oportunidade. As unidades funcionarão das 8 às 17h.

A vacina oferecida é trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B.