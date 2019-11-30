Dia D contra o sarampo: veja onde se vacinar na Grande Vitória

O Dia D de vacinação contra o sarampo para adultos com idade entre 20 e 29 anos acontece neste sábado (30). Esta é a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a doença. Na Grande Vitória, a campanha vai contar com ações de imunização em postos de saúde, shoppings e faculdades.

Para tomar a vacina, é preciso levar a caderneta de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), se tiver. A dose também previne o paciente contra caxumba e rubéola. Durante o Dia D, também serão disponibilizadas vacinas HPV e meningite C para os adolescentes de 9 a 14 anos de idade.

Vacinação contra sarampo Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

Veja os locais de vacinação nos municípios da Grande Vitória:

Vitória

Estarão abertas 12 unidades de saúde, das 8h às 17h.

Jardim Camburi

Jardim da Penha

Maria Ortiz

Maruípe

Itararé

Vitória

Santo Antônio

Grande Vitória

Praia do Suá

Santa Luiza

Nova Palestina

Ilha das Caieiras

Cariacica

A vacinação acontecerá das 8h às 16h, em 12 unidades de saúde e na Faculdade Multivix.

Bela Aurora

Bela Vista

Campo Verde

Cariacica Sede

Itaquari

Novo Brasil

Nova Canaã

Nova Rosa da Penha II

Oriente

Porto de Santana

Rio Marinho

Santa Fé

Faculdade Multivix, localizada no bairro São Geraldo

Vila Velha

A meta é imunizar 7 mil pessoas do público-alvo total. A vacina será disponibilizada nas unidades de saúde de Terra Vermelha, São Torquato e Santa Rita, além de postos instalados nos shoppings Boulevard e Praia da Costa. Além disso, haverá o funcionamento de postos volantes em academias de ginástica.

As unidades de saúde atenderão das 8h às 17h.

Terra Vermelha - Rua Alameda, nº 22  (perto da EEPG do bairro)

Santa Rita - Rua Fernando Antônio de Silveira, s/n  (próximo à casa de ração Viva Bem)

São Torquato - Rua São Pedro, nº 89  São Torquato ( ao lado do Labortel)

Nos shoppings, haverá vacinação das 10h às 21h.

Boulevard - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica

Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa

Academias de ginástica também vão participar do Dia D, das 8h às 12h.

Ponto 1

Prime

Ponto Sports

Ativa Sport Center

Serra

As 23 unidades vão estar abertas neste sábado (30), das 8h às 16h30, para a vacinação.

Planalto Serrano A

São Marcos

Serra-Sede

Barcelona

Eldorado

Nova Carapina II

Porto Canoa

Serra Dourada

Taquara II

Feu Rosa

Parque Residencial Laranjeiras

Bairro de Fátima

Boa Vista

Carapina Grande

Central Carapina

Jardim Carapina

Jardim Tropical

José de Anchieta

São Diogo

Cidade Continental

Setor América

Novo Horizonte

Jacaraípe

Nova Almeida

Quem deve tomar a vacina contra o sarampo?

Quem ainda não tomou as duas doses da vacina na infância e na adolescência

Quem não tem certeza se já tomou as duas doses deve tomar uma dose extra