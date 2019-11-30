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Imunização

Dia D contra o sarampo: veja onde se vacinar na Grande Vitória

Campanha vai contar com ações de imunização em postos de saúde, shoppings e faculdades. Veja a lista e os horários em cada cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 15:16

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 15:16

O Dia D de vacinação contra o sarampo para adultos com idade entre 20 e 29 anos acontece neste sábado (30). Esta é a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a doença. Na Grande Vitória, a campanha vai contar com ações de imunização em postos de saúde, shoppings e faculdades.
Para tomar a vacina, é preciso levar a caderneta de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), se tiver. A dose também previne o paciente contra caxumba e rubéola. Durante o Dia D, também serão disponibilizadas vacinas HPV e meningite C para os adolescentes de 9 a 14 anos de idade.
Vacinação contra sarampo Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação
Veja os locais de vacinação nos municípios da Grande Vitória:
Vitória
Estarão abertas 12 unidades de saúde, das 8h às 17h.
  • Jardim Camburi
  • Jardim da Penha
  • Maria Ortiz
  • Maruípe
  • Itararé
  • Vitória
  • Santo Antônio
  • Grande Vitória
  • Praia do Suá
  • Santa Luiza
  • Nova Palestina
  • Ilha das Caieiras
Cariacica
A vacinação acontecerá das 8h às 16h, em 12 unidades de saúde e na Faculdade Multivix.
  • Bela Aurora
  • Bela Vista
  • Campo Verde
  • Cariacica Sede
  • Itaquari
  • Novo Brasil
  • Nova Canaã
  • Nova Rosa da Penha II
  • Oriente
  • Porto de Santana
  • Rio Marinho
  • Santa Fé
  • Faculdade Multivix, localizada no bairro São Geraldo
Vila Velha
A meta é imunizar 7 mil pessoas do público-alvo total. A vacina será disponibilizada nas unidades de saúde de Terra Vermelha, São Torquato e Santa Rita, além de postos instalados nos shoppings Boulevard e Praia da Costa. Além disso, haverá o funcionamento de postos volantes em academias de ginástica.
As unidades de saúde atenderão das 8h às 17h.
  • Terra Vermelha - Rua Alameda, nº 22  (perto da EEPG do bairro)
  • Santa Rita - Rua Fernando Antônio de Silveira, s/n  (próximo à casa de ração Viva Bem)
  • São Torquato - Rua São Pedro, nº 89  São Torquato ( ao lado do Labortel)
Nos shoppings, haverá vacinação das 10h às 21h.
  • Boulevard - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica
  • Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa
Academias de ginástica também vão participar do Dia D, das 8h às 12h.
  • Ponto 1
  • Prime
  • Ponto Sports
  • Ativa Sport Center
Serra
As 23 unidades vão estar abertas neste sábado (30), das 8h às 16h30, para a vacinação.
  • Planalto Serrano A
  • São Marcos
  • Serra-Sede
  • Barcelona
  • Eldorado
  • Nova Carapina II
  • Porto Canoa
  • Serra Dourada
  • Taquara II
  • Feu Rosa
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Bairro de Fátima
  • Boa Vista
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Jardim Carapina
  • Jardim Tropical
  • José de Anchieta
  • São Diogo
  • Cidade Continental
  • Setor América
  • Novo Horizonte
  • Jacaraípe
  • Nova Almeida
Quem deve tomar a vacina contra o sarampo?
  • Quem ainda não tomou as duas doses da vacina na infância e na adolescência
  • Quem não tem certeza se já tomou as duas doses deve tomar uma dose extra
Com informações do site G1 e da TV Gazeta

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