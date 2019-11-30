Dia D contra o sarampo: veja onde se vacinar na Grande Vitória

O Dia D de vacinação contra o sarampo para adultos com idade entre 20 e 29 anos acontece neste sábado (30). Esta é a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a doença. Na Grande Vitória, a campanha vai contar com ações de imunização em postos de saúde, shoppings e faculdades.
Para tomar a vacina, é preciso levar a caderneta de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), se tiver. A dose também previne o paciente contra caxumba e rubéola. Durante o Dia D, também serão disponibilizadas vacinas HPV e meningite C para os adolescentes de 9 a 14 anos de idade.
Veja os locais de vacinação nos municípios da Grande Vitória:
Vitória
Estarão abertas 12 unidades de saúde, das 8h às 17h.
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Maruípe
- Itararé
- Vitória
- Santo Antônio
- Grande Vitória
- Praia do Suá
- Santa Luiza
- Nova Palestina
- Ilha das Caieiras
Cariacica
A vacinação acontecerá das 8h às 16h, em 12 unidades de saúde e na Faculdade Multivix.
- Bela Aurora
- Bela Vista
- Campo Verde
- Cariacica Sede
- Itaquari
- Novo Brasil
- Nova Canaã
- Nova Rosa da Penha II
- Oriente
- Porto de Santana
- Rio Marinho
- Santa Fé
- Faculdade Multivix, localizada no bairro São Geraldo
Vila Velha
A meta é imunizar 7 mil pessoas do público-alvo total. A vacina será disponibilizada nas unidades de saúde de Terra Vermelha, São Torquato e Santa Rita, além de postos instalados nos shoppings Boulevard e Praia da Costa. Além disso, haverá o funcionamento de postos volantes em academias de ginástica.
As unidades de saúde atenderão das 8h às 17h.
- Terra Vermelha - Rua Alameda, nº 22 (perto da EEPG do bairro)
- Santa Rita - Rua Fernando Antônio de Silveira, s/n (próximo à casa de ração Viva Bem)
- São Torquato - Rua São Pedro, nº 89 São Torquato ( ao lado do Labortel)
Nos shoppings, haverá vacinação das 10h às 21h.
- Boulevard - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica
- Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa
Academias de ginástica também vão participar do Dia D, das 8h às 12h.
- Ponto 1
- Prime
- Ponto Sports
- Ativa Sport Center
Serra
As 23 unidades vão estar abertas neste sábado (30), das 8h às 16h30, para a vacinação.
- Planalto Serrano A
- São Marcos
- Serra-Sede
- Barcelona
- Eldorado
- Nova Carapina II
- Porto Canoa
- Serra Dourada
- Taquara II
- Feu Rosa
- Parque Residencial Laranjeiras
- Bairro de Fátima
- Boa Vista
- Carapina Grande
- Central Carapina
- Jardim Carapina
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- São Diogo
- Cidade Continental
- Setor América
- Novo Horizonte
- Jacaraípe
- Nova Almeida
Quem deve tomar a vacina contra o sarampo?
- Quem ainda não tomou as duas doses da vacina na infância e na adolescência
- Quem não tem certeza se já tomou as duas doses deve tomar uma dose extra
Com informações do site G1 e da TV Gazeta