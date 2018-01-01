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Prêmio dividido

Dezessete apostas dividirão R$ 306 milhões da Mega da Virada

Confira as seis dezenas sorteadas neste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 02:49

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 02:49

Mega da Virada vai pagar mais de R$ 300 milhões, revela Caixa Crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo o maior prêmio da Mega-Sena da Virada na história do Brasil: cerca de R$306 milhões. De acordo com a Caixa, 17 apostas dividirão o prêmio. Os números do sorteio 2000 sorteados foram: 3-6-10-17-34-37. O sorteio foi realizado às 20h50, no estúdio da Rede Globo, em São Paulo. O prêmio é de R$ 306.718.743,71.
Os acertadores são da Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Cada bilhete levará R$18.042.279,04 milhões.
A Caixa informou neste domingo que o prêmio da Mega-Sena poderia chegar a R$305 milhões, o maior da história. Inicialmente, o previsto era de R$ 280 milhões.
Se o prêmio fosse aplicado na poupança integralmente, os R$300 milhões renderiam R$1,3 milhão por mês.
As apostas para a Mega da Virada se encerraram às 14h (horário de Brasília) deste domingo, 31 de dezembro. A aposta simples custa apenas R$ 3,50
 

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