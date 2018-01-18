Dez minutos antes de ser baleada, Milena viu atirador e desconfiou

O policial civil Hilário Frasson chegou ir até o Hucam depois do crime Crédito: Edson Chagas

A colega de trabalho que acompanhou Milena Gottardi no estacionamento do Hucam no dia do crime reconheceu Dionathas Alves Vieira como o autor do disparo que matou a médica no Fórum Criminal de Vitória, durante o depoimento à Justiça que aconteceu nesta terça-feira (16). O Gazeta Online teve acesso com exclusividade aos documentos.

A médica contou à Justiça que não tinha conhecimento da vida particular de Milena já que ela era uma pessoa reservada. No entanto, afirmou que a vítima chegou a comentar que entregaria as roupas do ex-marido, Hilário Frasson, no dia 15 de setembro do ano passado. Milena foi baleada na cabeça no dia 14 de setembro e morreu no dia seguinte.

Ainda segundo a médica, dois meses antes do crime, Milena contou a ela que estava se separando após treze anos de casamento, e assumiu que Hilário não estava aceitando o término.

O "ASSALTO"

A médica contou que elas saíram do plantão por volta de 19 horas do dia 14 de setembro do ano passado e foram em direção ao estacionamento do Hucam. Neste momento, as médicas viram uma pessoa suspeita ao lado da casa de ponto. Desconfiadas, elas esperaram por 10 minutos, mas entenderam que a pessoa poderia ser funcionária do hospital.

No momento em que se aproximaram do carro de Milena, o Dionathas anunciou o assalto e pediu que entregassem os celulares. Ele mandou as vítimas entrarem no carro, mas Milena saiu pela parte de trás do veículo, passando pela amiga. Foi nesta hora que o acusado sacou a arma e atirou contra Milena. A amiga relatou no depoimento que ouviu três tiros. Depois de ter efetuado os disparos, o suspeito subiu na moto que estava estacionada perto do local do crime e fugiu.

A médica disse que elas não esboçaram nenhuma reação no momento da abordagem do criminoso. Ela contou ainda que não teve nenhum pertence roubado já que tinha deixado a bolsa no carro antes de acompanhar Milena. A amiga relatou também que o autor dos disparos ficou mais perto da Milena durante toda a ação.