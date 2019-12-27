Devotos fazem procissão para São Benedito no Centro de Vitória

Procissão de São Benedito, no Centro de Vitória Crédito: Cesar Lima - 27/12/18

Os devotos de São Benedito vão às ruas no Centro de Vitória, nesta sexta-feira (27), para a mais antiga e tradicional procissão com a imagem do santo realizada no Estado. A programação começa às 10 horas, com uma missa presidida pelo padre Marcelo Margon na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e exposição da relíquia de São Benedito.

Às 17h, os fiéis saem em procissão pela Rua do Rosário, em direção à Catedral Metropolitana de Vitória, onde, às 18 horas, será recebida com uma missa.

A procissão de São Benedito ocorre há mais de 200 anos e é considerada a mais antiga e tradicional, com a imagem de São Benedito, realizada no Estado. Após a missa, a procissão retorna à Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Procissão de São Benedito, no centro de Vitória Crédito: Victor Nordari - 27/12/18

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