Devotos fazem procissão para São Benedito no Centro de Vitória

Os devotos de São Benedito vão às ruas no Centro de Vitória, nesta sexta-feira (27), para a mais antiga e tradicional procissão com a imagem do santo realizada no Estado. A programação começa às 10 horas, com uma missa presidida pelo padre Marcelo Margon na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e exposição da relíquia de São Benedito.
Às 17h, os fiéis saem em procissão pela Rua do Rosário, em direção à Catedral Metropolitana de Vitória, onde, às 18 horas, será recebida com uma missa.
A procissão de São Benedito ocorre há mais de 200 anos e é considerada a mais antiga e tradicional, com a imagem de São Benedito, realizada no Estado. Após a missa, a procissão retorna à Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
PROGRAMAÇÃO
- 10 horas: Santa Missa em louvor a São Benedito, presidida pelo padre Marcelo Margon
- 10 às 15 horas: Exposição da Relíquia de São Benedito
- 17 horas: Procissão, saindo da Rua do Rosário em direção à Catedral Metropolitana de Vitória, onde, às 18 horas, será recebida com uma Santa Missa