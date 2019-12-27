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Tradição e fé

Devotos fazem procissão para São Benedito no Centro de Vitória

O evento, que será realizado nesta sexta-feira (27), ocorre há mais de 200 anos e é considerado o mais antigo e tradicional do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 21:55

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 21:55

Procissão de São Benedito, no Centro de Vitória Crédito: Cesar Lima - 27/12/18
Os devotos de São Benedito vão às ruas no Centro de Vitória, nesta sexta-feira (27), para a mais antiga e tradicional procissão com a imagem do santo realizada no Estado.  A programação começa às 10 horas,  com uma missa presidida pelo padre Marcelo Margon  na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e exposição da relíquia de São Benedito.   
Às 17h,  os fiéis saem em procissão pela  Rua do Rosário, em direção à Catedral Metropolitana de Vitória, onde, às 18 horas, será recebida com uma  missa. 
A procissão de São Benedito ocorre há mais de 200 anos e é considerada a mais antiga e tradicional, com a imagem de São Benedito, realizada no Estado. Após a missa, a procissão retorna à Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
Procissão de São Benedito, no centro de Vitória Crédito: Victor Nordari - 27/12/18

PROGRAMAÇÃO

  • 10 horas: Santa Missa em louvor a São Benedito, presidida pelo padre Marcelo Margon
  • 10 às 15 horas: Exposição da Relíquia de São Benedito
  • 17 horas: Procissão, saindo da Rua do Rosário em direção à Catedral Metropolitana de Vitória, onde, às 18 horas, será recebida com uma Santa Missa

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