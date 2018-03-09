Deu nó no trânsito: forte chuva causa alagamentos na Grande Vitória

O mapa da Central de Trânsito mostrou as vias obstruídas na tarde desta quinta (8) Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta

Grande Vitória ficaram totalmente obstruídas no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (8) por conta da forte chuva que atinge o Espírito Santo. Quem precisou usar o transporte coletivo ou pegou o carro para voltar pra casa depois de um dia cansativo de trabalho precisou ter paciência para chegar ao destino. As principais vias daficaram totalmente obstruídas no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (8) por conta da forte chuva que atinge o

O trânsito permanece muito congestionado na Terceira Ponte, nos dois sentidos - na Segunda Ponte, a situação é a mesma. Na Avenida Vitória sentido Centro, o tráfego está completamente comprometido e sem fluidez. Na Avenida Fernando Ferrari, na Reta do Aeroporto, os carros estão parados na via.

operando com auxílio de instrumentos. O Aeroporto de Vitória chegou a ficar fechado por conta da má condição climática. Por volta das 17h10, a Infraero informou que o aeroporto estava

Na Avenida Américo Buaiz, na altura do Shopping Vitória, o trânsito permanece totalmente congestionado nos dois sentidos.

pane nos semáforos na proximidade do trevo de Alto Lage. Na BR 262, em Cariacica, a chuva causou umana proximidade do trevo de Alto Lage.

totalmente bloqueada devido às forte chuvas. A Eco101 informou que a pista central norte e sul e pista marginal norte no quilômetro 266 na Serra, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, está

DEFESA CIVIL EMITIU ALERTA

alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo e alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8). A Defesa Civil Estadual emitiu ume alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8).

Nas mensagens, enviadas através de SMS aos moradores da Capital, o órgão orienta que evitem áreas de risco e procurem abrigos em locais seguros.

RAIOS, CHUVA E VENTOS FORTES