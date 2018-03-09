Deu nó no trânsito: forte chuva causa alagamentos na Grande Vitória

Quem precisou usar o transporte coletivo ou pegou o carro para voltar pra casa depois de um dia cansativo de trabalho precisou ter paciência para chegar ao destino. As principais vias da Grande Vitória ficaram totalmente obstruídas no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (8) por conta da forte chuva que atinge o Espírito Santo.
O trânsito permanece muito congestionado na Terceira Ponte, nos dois sentidos - na Segunda Ponte, a situação é a mesma. Na Avenida Vitória sentido Centro, o tráfego está completamente comprometido e sem fluidez. Na Avenida Fernando Ferrari, na Reta do Aeroporto, os carros estão parados na via.
O Aeroporto de Vitória chegou a ficar fechado por conta da má condição climática. Por volta das 17h10, a Infraero informou que o aeroporto estava operando com auxílio de instrumentos.
Na Avenida Américo Buaiz, na altura do Shopping Vitória, o trânsito permanece totalmente congestionado nos dois sentidos.
Na BR 262, em Cariacica, a chuva causou uma pane nos semáforos na proximidade do trevo de Alto Lage.
A Eco101 informou que a pista central norte e sul e pista marginal norte no quilômetro 266 na Serra, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, está totalmente bloqueada devido às forte chuvas.
DEFESA CIVIL EMITIU ALERTA
A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo e alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8).
Nas mensagens, enviadas através de SMS aos moradores da Capital, o órgão orienta que evitem áreas de risco e procurem abrigos em locais seguros.
RAIOS, CHUVA E VENTOS FORTES
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu nesta quinta-feira (8) alerta de atenção para todo o Espírito Santo nas próximas 48 horas. Segundo o órgão, ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de ventos e pontuais acumulados expressivos de precipitação.